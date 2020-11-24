MHP lideri Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Devran teröristtir, yazarı da teröristtir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, tutuklu HDP'li Demirtaş ile Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Devran'ı öneren Arınç'ı terör propagandası yapmakla eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, tutuklu HDP'li Demirtaş ile Osman Kavala 'ya ilişkin açıklamalarına bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin ardından Bahçeli, Arınç 'a çok sert tepki göstererek, fitneciler uykusundan uyandı ifadelerini kullandı. Bahçeli, Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu belirtip, herkesi okumaya davet eden Bülent Arınç'ı terör propagandası yapmakla eleştirdi.

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın tutuklu yargılanmalarını eleştirmiş ve bu isimlerin serbest bırakılmalarını istemişti. Arınç ayrıca, Demirtaş'ın Devran adlı kitabından övgüyle söz etmişti.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önce Öğretmenler Günü münasebetiyle şehit öğretmenler başta olmak üzere öğretmenleri andı.

Bahçeli ardından korona virüsle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

MHP lideri Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bakanlığın açıkladığı korona virüs rakamlarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki ifadelerine tepki gösterip, "Ne yapmaya çalışıyor, yoksa virüsün bulaşma hızından memnun mudur" dedi.

Bahçeli ardından sözü, Cumhur İttifakı'na ilişkin olumsuz değerlendirmelere getirdi; bu çevrelere çok sert tepki gösterdi.

"Gelişmeler rota değişikliğine işaret ediyor" şeklindeki ifadeleri fitne olarak değerlendiren Bahçeli, "Fitneciler uykusundan uyandı" diye konuştu.

Bahçeli şu mesajları verdi:

"MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir.

Cumhur İttifakı pazarlık üzerine kurulmamıştır, Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır.

Kara kediler başka yerlerde dolaşsın.

Cumhurbaşkanı ile hukukumuz karşılıklı hürmete dayalıdır.

Size buradan kemik çıkmaz.

Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları bire birer hayata geçirecektir."

MHP lideri konuşmasında, CHP ile İyi Parti'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakan Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da çok sert sözlerle tepki gösterdi.

ALAATTİN ÇAKICI DAVA ARKADAŞIMDIR

Tekrar ediyorum Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.

Alaattin Çakıcı, şehit oğludur.

Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz.

Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, askerlerimize silah çekmedi, millete ihate etmedi.

Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa, birlikte yürüdüğü teröristlere baksın."

Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili şunları söyledi:

"

Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir.

Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki.

Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç.

Alaattin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bu da dört.

Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, yine de söylemek durumundayım.

Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz.

Alaattin Çakıcı’nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir.

Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.

Çakıcı, bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, askerimize, polisimize silah çekmedi, yollara mayın döşemedi, millete ve vatana ihanet etmedi.

Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa birlikte yol yürüdüğü, birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin.

Alaattin Çakıcı ve onu gibi arkadaşlarımız bir dönem Türk devletine karşı saldırı ve suikast düzenleyen terör örgütleriyle korkusuzca mücadele etmiştir.

Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken, onlar mesela 31 diplomatımızı şehit eden ASALA terör örgütünün peşine düşmüşlerdir.

Devlet ve millet namına gövdelerini taşın altına koymuşlardı.

Ermeni terör örgütlerinin eylemleri neticesinde 1970'ler ve sonrasında 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz, tehditler karşısında sıcak yatağından başını kaldıramaz."

ARINÇ'A TEPKİ

Bahçeli'nin Arınç'a yönelik sözleri de şöyle:

Hala Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçluyu serbest bırakmasını istemesi ihanete yataklıktır, suça iştiraktir.

Sözleri suçluyu övmektir. İhanete yataklıktır.

Devran isimli hikaye kitabını önermesi terör propagandası yapmıştır.

Devran isimli kişi bir teröristtir, yazan da bir teröristtir.

Sen Devran'ı bırak ta Mehmetlere bak.

Demek istiyor ki, özgür düşünülsün yani teröristler serbest kalsın.

Sorosçu Osman Kavala'nın serbest kalmasını dile getirmesi hangi aklın ürünüdür?

Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun?

Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun?

Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran?

Sen Devran’ı bırak da Mehmetlere bak, belki olmayan vicdanın kanar.

Sen terör kervanına girmeyi bir kenara bırak da, millet ne diyor, tarih ne diyor, şühedamız ne diyor ona dikkat et, bunları kendine rehber tayin et.

Özgürlükçü düşünelim diyor, yani demek istiyor ki, teröristler serbest kalsın, Türkiye’ye kast edilsin.

Bu ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir?

Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, milletin demir yumruğu layıktır.

Bülent Arınç Türkiye’ye kim tuzak kurmuşsa, Cumhur İttifakı’na kimler hasımsa, iç barış ve huzur ortamını kimler bozmak istiyorsa onlara muhabbetle yaklaşmaktadır.

Gezi olaylarının sponsoru olan Sorosçu Osman Kavala’nın, özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür?

Aynı görüşü CHP de seslendirmektedir.

Kaldı ki, CHP’li sözcüler Arınç’ı vicdan olarak tanımlayıp takdir etmişlerdir.

Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandadır.

Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır."