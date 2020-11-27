İnsanlığın ve yaşantımızın bir bütünü olan misafirperverlik ahlak, birlik ve beraberliğin sağlandığı sosyal ilişkidir. Bizler yalnız ve kimsesiz yaşamamızın mümkün olmayacağı gibi misafir, eş, dost, akrabasızda kalamayız, çünkü bu insanlığın sürdüre geldiği birlik ve beraberliğin sağlandığı ilişkilerdir.

Peygamber Efendimiz misafir ve konuk ağırlamaya özen göstermiş her fırsatta yemeğini paylaşmış ve hiçbir zaman bitecek korkusu gütmemiştir. Cimrilik manan zayıflık ve insanın inşa edilmediği hastalıktır. Bunu düzeltmek ise yedirmek, içirmek ve yardımlaşmak duygusundan gelmektedir. Bir gün Peygamber Efendimiz huzuruna bir adam gelmiş, “Bitkin ve açım Ya Resulallah” dedi. Bunun üzerine Allah Resulü önce kendi hanımlarına başvurdu fakat onlar yanımızda sudan başka bir şey yok cevabını verdiler. Bunun üzerine Rasulullah ashabına, “Bu şahsı kim misafir edebilir?” diye sordu.

Ensardan Sabit b. Kays “ben” diye atıldı. Misafiri alıp evine götürdü, hanımına Allah Resulünün misafirini ağırlamasını söyledi. Hanımı çocuklarımın yiyeceğinden başka bir şey yok cevabını verdi oda hanımına yemeği hazırla, kandilini yak çocukları uyut dedi, eşinin söylediklerini yapan evin hanımı böylece misafire aç olduklarını hissettirmeden uyudular. Peygamber Efendimiz misafiri ağırlamalarından dolayı Allah’ın onlardan memnun kaldığını müjdeledi. Bu cömert sahabe ve eşi hakkında şu ayet nazil oldu; “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları muhacir kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr 9 ayet)

Bizler de insanları ağırlamak onlarla muhabbetimizi artırmak ve yaşantımızda Rasulullahın yaşantısına benzetmemiz gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı üç gündür, bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirinde ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz, gözleri ile misafire ikramın iman ile ilişkisine işaret ederken aynı zamanda Müslümanları misafir ağırlamaya teşvik ediyordu. Bizlerde misafir ağırlayalım birlik ve beraberliği koruyalım, insanları sevelim Peygamber Efendimizin emirlerine uyalım. Allah’ın rahmeti ve merhameti üzerimize olsun, Selam ve Dua ile.