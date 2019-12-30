Mitaş dünyayı aydınlatıyor

Enerji iletim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Başkent merkezli Mitaş, 5 kıtadan 135’i aşkın ülkeye ihracat yaparak dünyanın ve Türkiye’nin sayılı firmaları arasında yer almayı başardı.

Başkent merkezli Mitaş Grup Şirketleri bünyesindeki Galvaniz Fabrikası’nda imalat sorumlusu olarak görev yapan Ramazan Taştekin, dünyanın en büyük firmaları arasında yerini alan Mitaş hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

ANKARA’DAN 5 KITADA 135 ÜLKEYE İHRACAT

1955 yılında bir kamu kuruluşu olarak endüstriyel faaliyetlerine başlayan enerji sektöründe faaliyet gösteren MİTAŞ’ın 1989’da özelleştirildiğini anlatan Ramazan Taştekin, “Mitaş Grup Şirketleri Volkan Karabağ önderliğinde ciddi yatırımlarıyla beraber bugün müşteri portföyünü 5 kıtada 135’ten fazla ülkeye yaymış bir şirketler grubu olarak ülkemizin sanayisinde kısa sürede önemli bir yer almayı başarmıştır” dedi.

3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Sincan’daki Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada Haber Müdürümüz Adem Orman ve muhabirimiz Osman Akdoğan’a bilgi veren Taştekin, “Atatürk Orman Çiftliği arazisinin orada uzunca bir süre üretim yapmakta iken, alanın yetersiz gelmesiyle birlikte 2015 yılında 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başladık. Ankara, İzmir ve İzmit’te fabrikaları olan büyük dev bir işletmeyiz. Mitaş Grup Şirketleri’nde yaklaşık 3 bin personel istihdam ediliyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İHRACATTA 78. SIRADA

Galvaniz Fabrikası imalat sorumlusu Ramazan Taştekin, Türkiye’nin ihracat yapan en büyük 78. firması olduklarının altını çizerek özetle şunları aktardı: “Mitaş, İSO 500 içerisinde 248. sırada. Türkiye’nin ihracat yapan en büyük 78. firması arasına girdik. Galvaniz sektöründe de dünyadaki en büyük galvaniz fabrikasına sahibiz. İçerisinde bulunduğumuz fabrika günde 535 ton galvanizleme kapasitesi olan bir fabrika. 3 vardiya olarak hizmet vermekte, artı bu yapay zekanın hit olarak kullanıldığı bir fabrikayız”

AKILLI ZEKAYA SAHİP DÜNYADAKİ TEK FABRİKA

“Dünyada yaklaşık 11 bin galvaniz firması var bunların içerisinde, akıllı zekaya sahip ve bu sistemi kullanan tek firmayız. 2015 yılında işletmeye alınan Sincan’daki galvaniz fabrikası PLC-PC kontrollü tam otomatik bir tesistir. Yüzey temizleme işlemlerinin tamamının havalandırma ve scrubber (yıkama) sistemi ile donatılmış kapalı alanda yapılması sayesinde çalışma ortamı hiçbir şekilde asit ve kimyasal buharına maruz kalmamaktadır. Bu Türkiye açısında övünç kaynağı. Normalde galvanizin prosedüründe; askılama, yüzey temizleme ve galvanizleme var. Bunun içerisinde bunu otomatik olarak otomasyona çevirmiş tek firmadır Mitaş Galvaniz. O kadar galvaniz içerisinde dünyada hem tonaj hem de yapay zekayı kullanma açısından bir numaradır. Bunların duayenleri Amerika, Kanada, Avrupa’da; ama Mitaş üretim kapasitesi, otomasyonu kullanmada liderdir.”

ANA FAALİYETİ: ENERJİ DAĞITIMI

Mitaş Galvaniz’in ana faaliyet konuları hakkında da bilgi veren Taştekin, “Enerji iletim hatları, direkleri, inşaat sahaları, trafo merkezleri, aydınlatma direkleri bunun imalat, montaj ve galvaniz işlemlerini yapıyoruz. Hidroelektrik santralden, güneş enerjisi santralden, rüzgar enerjisinden üretilen elektriği iletim hatları ile şehir merkezlerindeki inşaat sahalarına kadar getirip buradan sonra dağıtım şirketlerine veriyoruz; onlar da evlere kadar dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 80’İ İHRAÇ EDİLİYOR

Dünyada 5 kıtadan 135 ülkeye ihracat yaptıklarının bilgisini veren Taştekin, “İşimizin yüzde 80’inin yurt dışına yapıyoruz. Dış piyasada oldukça kuvvetliyiz. Bugün Amerika’dan Kanada’ya, Avrupa ülkelerine ve Afrika ülkelerine kadar dünyanın her bölgesine ihracat yapan bir firma haline geldik. Türkiye’de de yüksek gerilim hatlarının yüzde 90’ında Mitaş’ın imzası vardır” sözlerini ekledi.

YÜKSEK GERİLİMDE LİDER

Taştekin ayrıca şunları söyledi: “Yüksek gerilim hatlarının yüzde 90’ı Mitaş’tır. Şu anda ise işimizin yaklaşık yüzde 80’ini yurt dışına yapıyoruz. İç piyasa daraldı, dış piyasada Mitaş kuvettli bir firma. Enerji çağımızın sorunu bugün nereye gitseniz Amerika’dan, Kanada’dan, Türki Cumhuriyetleri, Avrupa’daki bütün ülkelerine, Afrika ve Çin’e kadar dünyanın her bölgesine ihracat yapan bir firma haline geldik.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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