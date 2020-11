Mor ve Turuncu Maske dağıttılar

Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Nesibe Durmaz, mahallede ikame eden kadınlara bir araya gelerek, kadına şiddete karşı farkındalık için mor ve turuncu maske dağıttı.

Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Nesibe Durmaz, azaları ve mahallede yaşayan kadınlarla bir araya gelerek kadına şiddete karşı mor ve turuncu maske dağıttı. Son günlerde artan şiddet olaylarına dikkat çeken kadınlar, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bildirdi. Mahalle Muhtarı Nesibe Durmaz, “Toplumda şiddet sadece kadına değil. Hayvana, çocuğa vb. de var. Biz şiddetin hepsine ve her türlüsüne karşıyız” dedi.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Durmaz, adaylık sürecinde toplumun kanayan yaralarından birisi olan şiddet konusunda farkındalık yaratacağını söylediğini, bu konularda hassas davrandıklarını belirtti. Durmaz, “Toplumda şiddet sadece kadına değil. Hayvana, çocuğa vb. de şiddet var. Biz şiddetin hepsine ve her türlüsüne karşıyız. Bu yüzden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde farkındalık yaratmak için mahalle sakinlerine mor ve turuncu maske dağıttık.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

“Mahalledeki arkadaşlarımız ve azalarımızla bu faaliyeti gerçekleştirdik. Aynı hassasiyeti hayvana karşı şiddette, çocuk istismarında da gösteriyoruz. Şimdiye kadar mahallemizde bu tür bir olayla karşılaşmadık. Karşılaşırsak da mücadele etmeye her zaman hazırız” diye konuştu.

EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM

Şiddete karşı toplumsal bir mücadele gerektiğini hatırlatan Durmaz, “Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bu konuda eğitmeliyiz ve sözde değil uygulamada da hayata geçirmeliyiz. Aile içinde şiddeti yok edebilirsek, toplumda da şiddeti ortadan kaldırabiliriz.”

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ

Şiddete uğrayan her kadının yanındayız. Sadece kendi mahallemizden değil çevre mahallelerden dahi bu konuda bir yardım ve destek talebi gelirse tüm imkanlarımızla seferber oluruz. Her türlü desteği veririz. İki kız çocuğu annesi olarak diyorum ki; biz hep birlikte bir eliz. Birbirimize ne kadar saygılı davranırsak karşımızdan da o kadar saygı duyarız. O yüzden bu işin başının eğitim ve saygı olduğunu hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

6 ERKEK ADAYLA YARIŞTI

Son olarak seçim sürecinde tek kadın aday olduğunu hatırlatan Durmaz, “Karşımda altı erkek aday vardı. Birçok kişi kazanamayacağımı, mücadele edemeyeceğimi düşündü ama kazandım. Şimdi ise diğer adaylar gelip biz kazansaydık bu kadar çalışamazdık, koşturamazdık der oldu. Erkek çocuklarını toplum olarak biraz el üstünde büyütüyoruz. Bu yanlışın önüne geçmeliyiz. Anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken cinsiyet ayrımı yapmamalı. Kadınlarımız ise mücadeleyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Güçlü ve inançlı olsunlar” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA