  • BIST 1.342
  • Altın 458,296
  • Dolar 7,8750
  • Euro 9,3788
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Mor ve Turuncu Maske dağıttılar

Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Nesibe Durmaz, mahallede ikame eden kadınlara bir araya gelerek, kadına şiddete karşı farkındalık için mor ve turuncu maske dağıttı.
Mor ve Turuncu Maske dağıttılar

Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Nesibe Durmaz, azaları ve mahallede yaşayan kadınlarla bir araya gelerek kadına şiddete karşı mor ve turuncu maske dağıttı. Son günlerde artan şiddet olaylarına dikkat çeken kadınlar, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bildirdi. Mahalle Muhtarı Nesibe Durmaz, “Toplumda şiddet sadece kadına değil. Hayvana, çocuğa vb. de var. Biz şiddetin hepsine ve her türlüsüne karşıyız” dedi.

20201125_121056.jpg

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ
Durmaz, adaylık sürecinde toplumun kanayan yaralarından birisi olan şiddet konusunda farkındalık yaratacağını söylediğini, bu konularda hassas davrandıklarını belirtti. Durmaz, “Toplumda şiddet sadece kadına değil. Hayvana, çocuğa vb. de şiddet var. Biz şiddetin hepsine ve her türlüsüne karşıyız. Bu yüzden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde farkındalık yaratmak için mahalle sakinlerine mor ve turuncu maske dağıttık.

MÜCADELEYE HAZIRIZ
 “Mahalledeki arkadaşlarımız ve azalarımızla bu faaliyeti gerçekleştirdik. Aynı hassasiyeti hayvana karşı şiddette, çocuk istismarında da gösteriyoruz. Şimdiye kadar mahallemizde bu tür bir olayla karşılaşmadık. Karşılaşırsak da mücadele etmeye her zaman hazırız” diye konuştu.

20201125_121850.jpg

EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM
Şiddete karşı toplumsal bir mücadele gerektiğini hatırlatan Durmaz, “Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bu konuda eğitmeliyiz ve sözde değil uygulamada da hayata geçirmeliyiz. Aile içinde şiddeti yok edebilirsek, toplumda da şiddeti ortadan kaldırabiliriz.” 

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ
Şiddete uğrayan her kadının yanındayız. Sadece kendi mahallemizden değil çevre mahallelerden dahi bu konuda bir yardım ve destek talebi gelirse tüm imkanlarımızla seferber oluruz.  Her türlü desteği veririz. İki kız çocuğu annesi olarak diyorum ki; biz hep birlikte bir eliz. Birbirimize ne kadar saygılı davranırsak karşımızdan da o kadar saygı duyarız. O yüzden bu işin başının eğitim ve saygı olduğunu hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

6 ERKEK ADAYLA YARIŞTI
Son olarak seçim sürecinde tek kadın aday olduğunu hatırlatan Durmaz, “Karşımda altı erkek aday vardı. Birçok kişi kazanamayacağımı, mücadele edemeyeceğimi düşündü ama kazandım. Şimdi ise diğer adaylar gelip biz kazansaydık bu kadar çalışamazdık, koşturamazdık der oldu. Erkek çocuklarını toplum olarak biraz el üstünde büyütüyoruz. Bu yanlışın önüne geçmeliyiz. Anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken cinsiyet ayrımı yapmamalı. Kadınlarımız  ise mücadeleyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Güçlü ve inançlı olsunlar” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 26 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ26 Kasım 2020 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 26 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ26 Kasım 2020 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?26 Kasım 2020 Perşembe 09:00
  • Hacı Bayram'da örnek proje26 Kasım 2020 Perşembe 05:05
  • Korona Cahilleri26 Kasım 2020 Perşembe 04:04
  • Yasal düzenleme şart!26 Kasım 2020 Perşembe 03:03
  • Selahattin Demirtaş Teröristtir!26 Kasım 2020 Perşembe 02:02
  • Mesele cinsiyet değil, zihniyet meselesi26 Kasım 2020 Perşembe 01:01
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…25 Kasım 2020 Çarşamba 21:00
  • ABB bütçesi oy birliği ile kabul edildi - İşte, ilçe ilçe bütçe dağılımı25 Kasım 2020 Çarşamba 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti