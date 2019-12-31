  • BIST 114.752
  • Altın 291,392
  • Dolar 5,9450
  • Euro 6,6651
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Motorine 13 benzine 15 kez zam geldi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının olumsuz etkilemediği hiçbir sektör olmadığını hatırlattı.
Motorine 13 benzine 15 kez zam geldi

Akaryakıt zamlarının olumsuz etkilemediği hiçbir sektör olmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl benzine 15 kez, motorine 13 kez, LPG’ye 8 kez zam geldi. Yeni yılda hem ticari akaryakıt müjdesi hem de akaryakıtta dişe dokunur bir indirim haberi verilmeli” dedi.

Yıl akaryakıta gelen zamları değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Basın birimimizin 1 yıllık akaryakıt zam ve indirimlerinden derlediği verilere bu yıl son değişikliklerle birlikte benzine 9 kez indirim, 15 kez zam, motorine 4 kez indirim 13 kez zam, LPG’ye 4 kez indirim, 8 kez zam yapıldı. Ocak ayında benzin fiyatları 5,90 civarında seyrederken bugün 7 liranın üzerine çıktı. Motorin 5,70 civarında iken bugün 6,56 civarında seyrediyor. Yani bu yıl benzin yüzde 19, motorin ise yüzde 16 zamlandı” diye konuştu.

“ESNAF, TİCARİ AKARYAKIT MÜJDESİ BEKLİYOR”
Esnafın ticari akaryakıt müjdesi beklediğini hatırlatan Palandöken, “Akaryakıtın etkilemediği neredeyse hiçbir sektörün olmayışı, en ufak bir zammın birçok üründe fiyat artışı ve vatandaşın cebine olan olumsuz yansımaları olduğu da unutulmamalı. Yeni yılda akaryakıtta dişe dokunur bir indirim yapılması enflasyonu aşağı çekerek vatandaşın geçim standardını yükseltecektir. Esnafımız ise ticari akaryakıt müjdesi bekliyor” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartal'da istinat duvarı çöktü31 Aralık 2019 Salı 11:20
  • BOTAŞ 154 personel alacak31 Aralık 2019 Salı 10:05
  • 2 ton ele geçirildi: Ankara'da yıl başı öncesi büyük operasyon31 Aralık 2019 Salı 09:59
  • Türkiye ve dünya gündemi 31 Aralık 201931 Aralık 2019 Salı 09:36
  • İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli örgütsel dokümanlarla yakalandı31 Aralık 2019 Salı 09:35
  • Elektrik Kesintisi 31 Aralık 2019 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ31 Aralık 2019 Salı 09:31
  • Su Kesintisi 31 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ31 Aralık 2019 Salı 09:30
  • Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu31 Aralık 2019 Salı 09:29
  • Sigara ve alkollü içki ile ilgili sürpriz 'zam' kararı31 Aralık 2019 Salı 09:18
  • Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı31 Aralık 2019 Salı 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti