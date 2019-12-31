Motorine 13 benzine 15 kez zam geldi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının olumsuz etkilemediği hiçbir sektör olmadığını hatırlattı.

Akaryakıt zamlarının olumsuz etkilemediği hiçbir sektör olmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl benzine 15 kez, motorine 13 kez, LPG’ye 8 kez zam geldi. Yeni yılda hem ticari akaryakıt müjdesi hem de akaryakıtta dişe dokunur bir indirim haberi verilmeli” dedi.

Yıl akaryakıta gelen zamları değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Basın birimimizin 1 yıllık akaryakıt zam ve indirimlerinden derlediği verilere bu yıl son değişikliklerle birlikte benzine 9 kez indirim, 15 kez zam, motorine 4 kez indirim 13 kez zam, LPG’ye 4 kez indirim, 8 kez zam yapıldı. Ocak ayında benzin fiyatları 5,90 civarında seyrederken bugün 7 liranın üzerine çıktı. Motorin 5,70 civarında iken bugün 6,56 civarında seyrediyor. Yani bu yıl benzin yüzde 19, motorin ise yüzde 16 zamlandı” diye konuştu.

“ESNAF, TİCARİ AKARYAKIT MÜJDESİ BEKLİYOR”

Esnafın ticari akaryakıt müjdesi beklediğini hatırlatan Palandöken, “Akaryakıtın etkilemediği neredeyse hiçbir sektörün olmayışı, en ufak bir zammın birçok üründe fiyat artışı ve vatandaşın cebine olan olumsuz yansımaları olduğu da unutulmamalı. Yeni yılda akaryakıtta dişe dokunur bir indirim yapılması enflasyonu aşağı çekerek vatandaşın geçim standardını yükseltecektir. Esnafımız ise ticari akaryakıt müjdesi bekliyor” şeklinde konuştu.