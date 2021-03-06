MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

MSB tarafından Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." denildi.