  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

MSB tarafından Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." denildi.
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili açıklama yapıldı. Kaza kırıma ilişkin ilk incelemelere yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 ile mücadelede 'Haftalık Tematik Denetim' sürecine geçiliyor06 Mart 2021 Cumartesi 09:47
  • Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü06 Mart 2021 Cumartesi 09:47
  • Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu06 Mart 2021 Cumartesi 09:46
  • 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü’ndeki 4 sanığa on beşer yıl, 3 sanığa ise on iki yıl altışar ay hapis cezası06 Mart 2021 Cumartesi 09:46
  • Emniyetten 'EBA' adı kullanılarak dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu06 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı06 Mart 2021 Cumartesi 09:37
  • Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı06 Mart 2021 Cumartesi 09:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge06 Mart 2021 Cumartesi 09:36
  • Elazığ'da 24 saat dolmadan 4 bin 700 konut için kura çekildi06 Mart 2021 Cumartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti