MSB'den terörle mücadelede 'kararlılık' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü, şartlar ne olursa olsun terör örgütleri ve destekçilerinin Türkiye'ye ve millete saldırısında başarılı olamayacağını bildirdi.