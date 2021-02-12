Mübarek Üç Ayların Başlangıcı; Ramazan

Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylar içerisinde öyle faziletli ve bereketli günler ve geceler vardır ki Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti bugün ve gecelerde müminler üzerinde sağanak gibi yağar. Üç aylar olarak adlandırılan zaman dilimi Recep, Şaban, Ramazan ayları Yüce Allah’ın kullarına ikram ettiği özel ve mübarek zaman dilimidir. Bu aylarda insanın manevi dünyasında gözden geçirilmeli ibadetlerimize bir nevi özen göstermeli daha çok Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz.

Yüce Allah bazı günleri kullarına özel olarak ikram eder, bu aylarda ve günlerde bizim için önem arz etmesi gerekmektedir. Kuranı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır, bu dosdoğru bir nizamdır, öyleyse bu aylar içinde kendinize yazık etmeyin” (Tevbe suresi 36 ayeti)

Üç ayların ilk kandili Regaib kandilidir, Bu gece 18 Şubat Perşembe günü Cumaya bağlayan gecedir. İnsanlar böyle özel ve mübarek gecelere özen göstermeliyiz ibadetlerimizi artırmaya çalışalım. Kelime olarak ta regaib çokça rağbet edilen, kıymetli, değerli ihsan anlamlarına gelir. Allah’u Teâla’nın kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği kıymetli ve değerli büyük rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede yapılacak ibadetlerin hayır ve hasenatın sevabı diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Peygamber Efendimiz bu mübarek gün ve gecelere önem vermiş hadislerinde şöyle açıklamıştır. Muhakkak zaman Allah’ın yarattığı günkü şekli ile akıp gitmektedir. Sene on iki aydır, Bunlardan dördü haram aylardandır, bunlardan üçü peş peşedir.

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Şaban ayları arasında olan Mudar kabilesinin ayı receptir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Allah’ım Recebi ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl bizi Ramazana ulaştır diye dua etmiştir. Bu aylarda kendimizi nefis muhasebesine çekmeliyiz, günahlarımızı gözden geçirmeliyiz, tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Bu aylarda oruç tutmaya özen göstermeliyiz, Peygamber Efendimize salat ve selam da bulunmalıyız, malımızı infak ve yardımlaşmalara özen göstermeliyiz. Hal ve tavırlarımıza dikkat etmeliyiz, Allah bizlere bu ayı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışalım. Allah’ın rahmeti ve bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Selam ve Dua ile.