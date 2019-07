Muğla'da korkutan yangın!

Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan yangına müdahale sürüyor. Muğla Valisi Esengül Civelek, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amaçlı iki mahallede 34 haneyi tahliye ettik. dedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor.

Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın’dan ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yöneten Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangına hava kararıncaya kadar 20'ye yakın helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Havanın kararmasıyla birlikte yakın il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin karadan müdahaleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Civelek, "Orman Genel Müdürlüğü personeli ve tüm kurumların katılımıyla bölgede bir kriz merkezi oluşturduk ve yangın mahalinde çalışmaları yönetiyoruz. Bölgede rüzgar etkili oluyor. Bu nedenle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük çekiyor." dedi.

Yangının devam ettiği alanda can ve mal kaybı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amaçlı iki mahallede 34 haneyi tahliye ettik. Bunları tedbir amaçlı yaptık. Yangın şu an için geniş bir alanda etkisini sürdürüyor." diye konuştu.

Öte yandan, yangın sırasında yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dumanlar yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Fethiye'den de görüldü.

ALEVLER İKİ EVE ZARAR VERDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içiresindeki 2 eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevledrin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı.

Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvanli bir bölgeye götürdü.

BARINAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN SEFERBER OLUNDU

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyuruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu.

Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, "Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız" dedi.

HELİKOPTERLER BÖLGEDEN AYRILDI

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangına gündüz 2'si yönetim, 13'ü de su atan olmak üzere toplam 15 helikopter, 74 arazöz, 6 dozer, 350 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikoterlerin çalışmasına son verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ederken, köylüler de su tankerleri, ev ve tarlarındaki çeşmelerden hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 kmnin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 2 Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, 6 Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır."

Saat belirtilerek yapılan bilgilendirme açıklamasında, şu ifadeler de yer aldı:

“Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 km’nin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 105 Arazöz, 18 Dozer ve iş makinası sevk edilmiş olup; 520 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir.

Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılırken, havanın kararması nedeni ile sadece karadan müdahale devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile beraber yeniden havadan müdahale de devam edecektir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alan yangından etkilenmiştir."