İyiye-kötüye, yapılana-yapılacağa, geleceğe-geçmişe vs. hayır diyen, kendine bile hayır diyen kimsin ne istiyorsun. Kararsız, kararlara karşı çıkan, her yapılanı özgürlüğüne engel gören, kendi özgürlüğünü bile gereksiz gören, insanların özgürlüğüne saygıyı kendine saygısızlık gibi algılayan, adından baş bir şeyi olmayan, arayan, çırpınan, çırpındıkça batan, güneşe sırtını dönmüş, bir gün olsun başkalarıyla kavgasını kenara koyup kendine dönse, kendine baksa kendine sorsa, ben kimim nerden geldim nereye gidiyorum, ne olacak diye bir düşünmeye başlasan.

Sana göre neden herkes yanlış yolda, ters düşünüyor. İçlerinde hiç tamam bak bu doğru diyen kimse yok. Durup kendimizle konuşmak, kendimize hesap sormak bu kadar zor mu? Öz eleştiri yapabilirsin. İçinden birine ufak bir dokunma ile bir gönül alabilirsin. Helal olsun onu anlayamamışız dedirtmek elinde bay muhalefet ama her şeye muhalefet bitmeli.

Corona virüsüne karşı nereden geldi. Buna kim sebep oldu, nereden çıktı yerine, esas insanlık düşmanlarına hayır diyeceğine sonuçlarında yoğunlaşıp kayboluyorsun.

Şehir hastaneleri ortada virüs felan yokken yapılmaya başlamadı. Daha adı çıkar çıkmaz ne gereği var. Kimi zengin ediyoruz. Hastanelerimizin suyu mu çıkmış diyerek ilk günden olmaz diyerek ayağını diretti. Kara bir tablo sonuna gelişmeyi takip etmeden karalama kampanyası hepsi yanlış hepsi ters gibi daha bir sürü algı operasyonu yalanları.

Covid 19 çıktığı gün aynı insanlar yetkililer ne yapıyor. Yeteri kadar hastane neden yapılmadı. Neden geciktirildi gibi yeter ki muhalefet olsun. Bu dönemde dünyaya örnek olduk. Irk, din, mezhep ayırt etmeden yüz ellinin üstünde ülkeye yardım ettik. Yaptığımız örnek insan taktir gurur yerine neden yapılmış. Ne gereği varmış. Daha sonra ölümler Türkiye’ye Ve Dünyaya yayılınca kısıtlamalar getirildi. Yüksek sesle her yerde bizim özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar. Özgürlük düşmanları, beni evimde hapis kalmama kimse karar veremez gibi lüzumsuz sanal dünyada özel sohbetlerde ayyuka çıkan konuşmalar.

Ortalık tedbirleri alınca düzelince beli şartlarda maske, mesafe, hijyen gibi gevşemeyle çoğunlukla uyulmasına rağmen, gene her şeye muhaliflerden dolayı ya maske takmadılar ya mesafeyi ihlal ettiler. İhlal üzerine ihlaller çoğaldı, aynı muhalefet bu sefer de ölümünü seyir ediyorlar diyor. Tedbir almıyorlar, ölenler de sorumlular kısıtlamaları ihmal ediyorlar gibi ortalığı birbirine kattılar.

Geriye doğru kökümüzle gurur duyarcasına anlatmaya başlamak, nedeni de, bugünü iyi tespit edip geleceğe doğru planlar yapalım diye anlatmaya başlasak. O muhalefet kesip her şeye hayır diyen muhalefet. O gün bu gün der. Geleceği toptan yok sayan. Ya da Osmanlı ceddine İngiliz oyunları ile sizi Osmanlı sömürmek için diyen emperyalist batıyı alkışlarlar, araştırmazlar. Aynı senaryo bilerek veya bilmeyerek İngiliz batı emperyalist sömürüsüne taşeronluk yapar. Geçmişini atasını inkar eder.ya da küçük görür. Alay ederler. Geçmişi olmayanın geleceği nasıl olabilir.

Dünyanın her alanında örnek alındığı Osmanlıya karşı bizim muhalefet yine hayır der. Çanakkale’de beş yüz binden fazla dedelerimizi şehit edenleri İstanbul’u işgal edenleri, Anadolu da ne işimiz var diyeceklerine. O gün o günün modern devletleri deyip Avrupalılaşma hastalığını savunurlar. Afrika, Avrupa’da Osmanlı çöktükten sonra milyonlarca Kürt-Türk vesselam Müslüman kanını akıtan emperyalist kan emici batıyı savunan yerli ve milli ne varsa bize ait ne varsa yok kabul eden bay muhalefet gene emperyalist sömürücülerinin taşeronluğunu savunur. Kendini inkarı merhamet gibi övünür. Davet eden bir çığlığa bize ne diyecek kadar da ilgisiz ve duygusuz nüfus cüzdanlarında Türk yazan, icraatleri, akılları fikirleri emperyalist kültürlere teslim olmuş beyinlerin kurtuluşunu özlüyoruz.

Dünya Türkiye’nin yükselişini insanlığa ayrım yapmadan yardımına hayranken, Türkiye bir model olurken, dünyanın dört bir yanında uok beklenirken kulağı, gözü, beyni, aklı kirada emperyalist hayranlarına da hidayet için dua ediyorum.