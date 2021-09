Muhtarlarla iletişim buluşması

Muhtarlar, iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının daha kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Önder Yanmaz’ın başkanlığında toplanan bürokratlar, mahallelerdeki sorunların daha hızlı çözülebilmesi için muhtarlarla ve semt birimi koordinatörleri ile yapılan çalışmaları değerlendirerek, daha güçlü iletişim, daha iyi hizmet için görüş alış verişi yaptı.

İlçe belediyelerdeki işleyişi, ilgili bürokratlardan tek tek dinleyen Yanmaz,demokrasinin ilk ayağının muhtarlıklar olduğunu vurgulayarak çözüm önerilerini anlattı.

Muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetimler başarısız olmaya mahkumdur

Yenimahalle Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Zübeyit Yücel de Yenimahalle’de semt birimleri aracılığıyla çok daha güçlü bir iletişim ağı kurulduğunu anlattı. Her mahallede mahalle temsilcilerinin muhtarlarla gün boyu iletişim halinde olduğunu vurgulayan Yücel “Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’ın her zaman söylediği gibi muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetimler başarısız olmaya mahkumdur. Belediyemizin kapıları muhtarlara her zaman açık ve ilçemizde 12 yıldır muhtarlarımızla uyumlu bir çalışma içerisindeyiz” dedi.