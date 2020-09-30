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Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu

Bakan Selçuk: “Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapacağız”
Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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