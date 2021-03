Nallıhan ve Elmadağ'da 153 gebe manda desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar, Nallıhan ve Elmadağ ilçelerinde ilk kez 51 hayvan yetiştiricisine 153 gebe manda desteği sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlileri hem ekonomik yönden destekleyen hem de tarımsal ve hayvansal üretimi artıran kırsal kalkınma projelerini birer birer hayata geçiriyor.

“Benim hayalim Ankaralıyı, Ankaralı üreticiyi zengin etmek” diyen Yavaş şimdi de Başkent’te yerli hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni bir destek başlattı.

Şereflikoçhisar, Nallıhan ve Elmadağ’da hayvancılıkla uğraşan 51 üreticiye yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere ilk kez 153 gebe manda dağıtımı gerçekleştirildi.

HEDEF: HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK, ET VE SÜT ÜRETİMİ ARTACAK

Başkent’te tarımdan sonra hayvancılık faaliyetlerini de destekleyen Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere manda desteği sağlayarak et ve süt üretimini artırmayı amaçlıyor.

İlk etapta Şereflikoçhisar’da 96, Elmadağ’da 18, Nallıhan’da ise 39 mandayı hayvan yetiştiricisine verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, yerli hayvan üretimini artıracak destek ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hayvansal üretimi artırmak için manda desteğine devam ediyoruz. Aynı zamanda hayvancılığı desteklemek için yem bitkisi de dağıtıyoruz. Mısır ve yonca tohumu dağıtımlarını bir yandan sürdürürken, 3 ilçede de üreticilerimize mandaların teslimatını gerçekleştiriyoruz. Dileriz bereketli, olur, güzel olur. Üreticimizin her daim yanında olduğumuzu hissettirmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, hem bitkisel hem de hayvansal üretimi destekleyen, kaliteyi artıracak her türlü faaliyetin içerisinde olmayı sürdürecek. Başkanımız Mansur Yavaş’ın da en büyük projesi kırsal kalkınma projesiydi. Biz de bu hedefte üreticilerimize her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz.”

Yeni destek projesi kapsamında aynı zamanda nesli tükenmekte olan mandalar da kurulacak olan manda birliği ile koruma altına alınarak, nesillerinin sürdürülmesi sağlanacak.

“SÖZÜNÜN ADAMI, ÜRETİCİNİN BABASI: MANSUR YAVAŞ”

Ankara dışından getirilen gebe mandalar üç ilçede kura çekilişiyle yeni sahiplerine teslim edilirken; Elmadağ’da 6 üreticiye 18, Şereflikoçhisar’da 32 üreticiye 96, Nallıhan’da ise 13 üreticiye 39 manda dağıtıldı.

Gebe olarak verilen mandalarla üretim heyecanını yaşayan hayvan yetiştiricileri yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere yararlandıkları manda desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Yalçın Arıduru: “Seğmenli köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu güzel hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Başta Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu desteklerin devamı olur ve çiftçilerimiz kendine gelir. Şu kısıtlı ve zor günlerimizde bu bizlere bir ilaç oldu.”

-Sacit Yılmaz: “Çok mutluyum, herkesin bu desteği almasını tavsiye ederim. Üretime katkı sağlayan her hizmet çok güzeldir.”

-Can Fidan Bulat: “Bizi arayıp destek olacaklarını söylediler, çok memnun kaldık. Keşke her zaman böyle şeyler olsa.”

-Üçler Savruk: “Yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şeferlikoçhisar’ın süt, yoğurt ve peynir üretimini Yeşilova Mahallesi olarak biz karşılıyoruz. Üretime destek verilmesini ve devamının sağlanmasını istiyoruz.”

-Zeki Doğan: “Hayvancılıkla ilgileniyorum. Başkanımız Mansur Yavaş’a bizlere bu konularda yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bunu bizler de geliştirecek ve üretim yapacağız.”

-Durmuş Arıduru: “Hizmetten ve başkanımızdan mahalle olarak çok memnunuz, bu desteği bizlere verdiği için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Samet Arıduru: “Nesli tükenmekte olan manda sayısını artırmak ve üretimini sağlamak amacıyla bizim gibi genç çiftçilere sağladığı bu destekle Mansur başkanımızın vermiş olduğu sözleri tuttuğunu görüyoruz. Sözünün adamı ve üreticinin de babası Mansur başkan. Biz de söz veriyoruz, mandadan aldığımız ürünleri Ankaralılara ulaştıracağız.”

-Sergen Kurt: ‘‘Elmadağ’da büyükbaş yetiştiriciliği yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik yaptığı bu hizmetten ilk kez yararlanıyorum.’’

-Mahmut Pekdemir: ‘‘Elmadağ’da yetiştiricilik yapıyorum. 2 tane mandam vardı. Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik başlattığı gebe manda hizmetinden 3 tane manda aldım. Böyle bir hizmeti ilk kez görüyorum.’’