Namaz Rabbe Yöneliş

Namaz ibadeti miminin miracı Allah’a yönelmesi insanın ruhunun temizlenmesine vesile olan ibadetlerdendir. Namaz bizleri hayasızlıktan, kötü işler tapmaktan alıkoyar namaz beden, zihin ve kalbin iştiraki ile eda edilen insanı her yönüyle bizi kuşatan bizi Cenabı Allah’a yakınlaştıran ibadettir. Mümin insanlar namazlarını dost doğru kılar, zekâtları veren Allah’a hem maddi yönden arınmayı hem de manevi kirlerden arınmayı sağlar.

Yaptığımız ibadetlerimizde teslimiyet ve huşu içerisinde sadece Allah’ı düşünürse onun huzurunda olduğumuzu bilerek namaz ve diğer ibadetlerimizi yapmak zorundayız. Böyle yapar ve bunu devam ettirirsek Cenabı Allah’tan hem bu yaşadığımız dünya da hem de Ahirette mükâfatını göreceğiz. Peygamber Efendimiz, (S.A.V) “Bir Müslüman vakti geldiğinde güzelce abdest alıp kendisini Allah’a vererek rükû ve secdesiyle farz namazı kıldığında büyük günah işlemedikçe bu onun önceki günahlarına kefaret olur” buyurmuştur.

Bu her zaman için böyledir. Büyük günah işlemedikçe beş vakit namaz ve iki Cuma aralarındaki günahlara kefarettir hadisleri ile namazın insanı arındırdığını belirtmektedir. Namaz bütün Peygamberlerinde Allah’a yönelişin somut göstergesidir. Peygamber Efendimiz şüphesiz benim namazımda, kurbanımda, hayatımda, ölümümde âlemlerin Rabbi Allah içindir, demesi emrettiği gibi Hz İbrahim de Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle diye dua etmiştir. Hz İsmail halkına namazı ve zekâtı emretmiştir.

Lokman yavrucuğum; Namazı dost doğru kıl diye tavsiyede bulunmuştur. Hz Zekeriyya mabette namaz kılmış Hz Meryem Rabbine ibadet etmek secdeye kapanmak ve onun huzurunda eğilenlerle beraber eğilmek ile emrolunmuştur. Hz İsa da nerede olursam olayım yaşadığım sürece Allah bana namazı emretti demiştir. Peygamberlerde Allah’a yönelmiş namazlarını kılmış bunu da en güzel şekilde yapmışlardır.

Biz kullara düşen ise namazımızı dost doğru kılmak, zekâtı vermek, orucu tutmak ve Allah’ın emirlerine uymak yasaklarından sakınmak olduğunu bilmek ve böyle yaşamak, Peygamber Efendimiz namaz ile ilgili birçok hadis rivayet etmiş ve bunlara uyulması gerektiğini emretmiştir. “Cennetin anahtarı namazdır” buyurmuştur. Kuranı Kerimde de, “Mümin erkekler ve mümin kadınlar namazı dost doğru kılarlar işte onlara Allah rahmet edecektir.” (Tevbe Suresi 71 ayet) Umarız ve isteriz ki biz Allah’ın Rahmet ettiği kullardan olalım. Namazlarımızı kılalım Allah’ın rahmet ettiği kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.