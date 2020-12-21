Ne Bitmez Yılmışın Be 2020!

Bu sene yaşadığımız felaketleri aynı yıl içinde hiç yaşamadık galiba. Nasıl bir yılmış ki bitmesini tüm Dünya diler oldu. İnsanlığın sonu mu geliyor da bunca felaketlere şahit olduk. Korkunç filmlerde göreceğimiz senaryolar izledik. Şimdi bakalım bu 2020 arkadaş bizlere ne gibi kötülükler sundu.

1. 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8' lik deprem meydana geldi.

Deprem'de 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

2. Van'da çığ felaketi ile 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

3. Avustralya yangınında 1 milyardan fazla canlı yok oldu.

4. 27 Şubat 2020'de Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye İç Savaşı kapsamında İdlib'de 400 askerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ne ait piyade taburuna hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 36 Türk askeri şehit düştü.

5. Türkiye Suriye Mültecilere Avrupa 'ya gitmeleri için sınır kapılarını açtı.

6. Çin' in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı.

7. Petrol fiyatlarında 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert düşüş yaşandı.

8. Dünya Borsaları krizin eşiğinde.

9. FED faizi sıfıra indirdi.

10. Çekirge istilası tarım alanlarını olumsuz etkiledi.

11. Efsane basketbolcu Kobe Bryant, California'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Öte yandan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da kaza da yaşamını yitirdi.

12. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.

13. 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde yaklaşık 16 saniye süren deprem meydana geldi.

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

Görüldüğü üzere insanlık tarihi boyunca yıllara pay edilen olayları aynı yıl içinde yaşadık. Dünya olarak temennimiz bit artık 2020! Düş artık insanlığın yakasından! Daha fazla canlar gitmesin, hayvanlarımızın ve insanlarımızın sağlıkla yaşayacağı yıllar gelsin.

Umarız yeni gelecek yıllar sağlık, güzellikler, barış ve huzur getirir.