Nefis Muhasebesi Yapmak

Sevgi en güzel hasletlerden biridir. Allah için sevmenin önemi büyük olup, bu sevgi çıkar endişesi olmayan sevgidir, bunun içinde değerlidir. Böyle bir sevginin kaynağı Allah inancı ve Allah sevgisidir. Allah’ı sevmek çok güzel şeylerdendir. Allah’ı her zaman yanımızdaymış gibi sevmemiz gerekir.

Ebedi hayata inanan herkes, cennete girmek ister cennete girmek için Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak gerekir. İmanın hayata yansıması özellikle insan sosyal bir varlık olup toplu olarak yaşamak zorundadır. Allah toplumun sağlam temeller üzerine kurulmasını ister.

Bu da birbirine güvenmenin dayanışma içinde olmanın karşılıklı fedakârlıkta bulunmanın ve birbirini sevmenin toplumda yaygın olmasına bağlıdır. Hayatı bütün yönleri ile tartarak ahireti kaybettirecek bir bedel ödemekten kurtulmanın yolu nefis muhasebesidir.

Yarının hesabını bugünden yapmak imtihana girecek öğrencinin ders çalışmasından farklı değildir. İmtihan edilmek üzere yaratılan insanda ahiret hayatında kendisine sorulacak soruları başarı ile cevaplandırabilmek için hesabını burada yapmalıdır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Akıllı kimse, kendisini sorguya çeken ve ölümden sonra çalışandır” buyurmuştur.

Allah-u Teala da, “Ey İman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever onlarda Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayıcının kınanmasından da korkmazlar işte bu Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah’ın lütfu geniş olandır, hakkı ile bilendir.” (Maide Suresi 54. Ayet)

Cenabı Allah (C.C), “Benim için birbirini sevenler neredeler! Gelsinler arşımın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün onları gölgelendireyim” buyurmuştur. Sıkıntıların had safhaya ulaştığı çarelerin tükendiği bu anda insanlar bir ümit ışığı bir sığınacak yer ararlar. O çetin günde Cenab-ı Allah birbirini seven insanlara merhamet eder, onları himayesine alır ve onların işlerini kolaylaştırır. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün günahlarımızı affetsin. Selam ve Dua ile.