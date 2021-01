Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş ile Leyla atışması

Vefatının üzerinden 8 yıl geçen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın hafızalardaki yerini koruyan eserlerinden ve kendisi gibi bir halk sanatçısı olan babası Muharrem Ertaş ile yaptığı "Leyla atışması" internette halen büyük rağbet görüyor.

25 Eylül 2012'de vefat eden ve sekizinci ölüm yıl dönümünde de özlem ve saygıyla yad edilen halk ozanı Neşet Ertaş 'ın hafızalardaki yerini koruyan eserlerinden ve kendisi gibi bir halk sanatçısı olan babası Muharrem Ertaş ile yaptığı " Leyla atışması " internette bugün de büyük rağbet görüyor.

Oğul Neşet Ertaş ile baba Muharrem Ertaş'ın Leyla atışmasının özet hikayesi şöyle:

Oğul Neşet Ertaş Leyla adında bir kıza aşık olur; adına türküler yakar.

Baba Muharrem Ertaş, oğlu Neşet Ertaş'ı gönlünü kaptırdığı Leyla konusunda uyarır ve " aslı bozuk, gel alma onu " der.

Neşet Ertaş babasını dinlemez, alır Leyla'yı. Ve babasının tüm uyarıları başına gelir, mutlu olamaz Leyla ile.

İçi yanan baba Ertaş, bunun üzerine o meşhur " Aslı bozuk alma dedim evladım " türküsünü yakar.

Her şeye rağmen Leyla'ya olan sevgisi süren oğul Ertaş da, babasına " Aslı bozuk deme gel şu insana ..." türküsüyle cevap verir.

(Gerçek birer halk sanatçılarıydılar, Allah günahlarını affetsin, mekanları cennet olsun.)

Muharrem Ertaş ile Neşet Ertaş yıllar sonra bu olayı anlatır. İşte o anlatımları ile Leyla atışmalarının videosu:

