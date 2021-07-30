Nevşehir'de en iyi dersane, LGS hazırlık kursu hangisi?

Nevşehir'de en iyi dersane ve kurs hangisi? Nevşehir’de merkeze en yakın, en kaliteli, en uygun fiyatlı dersane olarak hangisi gösteriliyor? Nevşehir LGS'ye hazırlık kursu alanında yepyeni bir ekibe kavuştu. İşte o dershane:

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala sınava girecek öğrenciler ile velilerde kurs ve dersane arayışı devam ediyor. İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerde bir hayli seçenek bulmak mümkün iken bu durum küçük şehirlerde pek böyle değil. Kapadokya diyarı Nevşehir Anadolu’nun küçük ve şirin şehirlerinden bir tanesi. Peki Nevşehir'de en iyi dersane ve en hesaplı LGS kursu hangisi . Nevşehir’de merkeze en yakın, en kaliteli en uygun fiyatlı dersane hangisi.

Sizler için araştırdık.

Bilindiği üzere Türkiye’de sınav sistemine dayalı eğitim sistemi yürürlükte olduğu için her yıl milyonlarca öğrenci iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle kıyasıya yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lisede, üniversitede ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önemli. İyi bir üniversite kazanmak için ise öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da Liseye Geçiş Sınavı yani LGS çok çok önemli bir sınav haline geliyor. Bu açıdan bakıldığında veliler LGS için dersane arayışına giriyor. Metropol şehirlerde dersane ve kurs seçmekte fazla zorlanmazken Nevşehir gibi küçük şehirlerde veliler ve öğrenciler bir hayli tereddüt yaşıyor.

Peki Nevşehir’de en iyi dersane hangisi. Sizler için Nevşehir’de en iyi dersane hangisi olduğuna dair bir araştırma yaptık.

Derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Nevşehir’de daha önce LGS sınavları için özel ders veren bir grup idealist öğretmen Doğru Denklem adında bir dersane kurmuşlar. Doğru Denklem Kursu Nevşehir’in merkezinde bulunuyor ve şehrin her tarafından ulaşımı bir hayli kolay.

Doğru Denklem adlı dersanenin kurucuları “Biz kimiz?” bölümünde kendilerini şöyle anlatıyorlar:

"Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de her hangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS adlı sınava tabi tutuluyor. Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı önem arz ediyor.

İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ÖNCE İYİ BİR LİSE

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş; marka haline gelmiş, seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

BAŞARI İÇİN ETKİLİ SİSTEMATİK YARDIMA İHTİYAÇ VAR

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir.

Doğru Denklem LGS'ye hazırlık kursu konum bilgisi için TIKLAYIN

İşte biz de Nevşehir’de eğitim alanında öğrencilerimizin daha iyi noktalara gelmesi idealiyle, ciddi özverilerle, yoğun bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin sıradan bir lise yerine daha kaliteli, daha seçkin ve üniversiteye daha rahat hazırlanabilecekleri, daha iyi bir lisede öğrenim görmeleri hedefiyle; Liseye Geçiş Sınavı LGS’ye hazırlık için Doğru Denklem Kursunu Nevşehirlilerin hizmetine sunuyoruz.

Daha önce her biri kendi alanında uzman olan ve özel dersler veren, işinin ehli seçkin öğretmen kadrosunun bir araya gelmesiyle Doğru Denklem Kurs Merkezi faaliyetlerine başlamış bulunuyor. Konum ve ulaşım bakımından Nevşehir’in merkezinde yer alan Doğru Denklem kurs merkezi, bir avuç idealist ve tecrübeli öğretmen kadrosuyla yola koyulmuş durumda.

TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİNİ NEVŞEHİR’E TAŞIYACAĞIZ

Gayemiz, idealimiz sadece öğretmek. Çocuklarımızı en güzel biçimde sınava hazırlamak. Anadolu insanına en etkili biçimde; profesyonel, sistematik yardım sunmak…

Şehrimizde yaşayan öğrencilerimizin de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde bulunan kursların kalitesini aratmayan; ulusal ölçekli profesyonel kurslardan faydalanmaya haklarının olduğuna inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimizin bilgiyle donanması noktasında ülkemizin en seçkin kaynak eserlerini, dijital materyallerini, yeniden güncellenmiş en son yayınları, bütün bu alandaki Türkiye’nin birikimini Nevşehir’e taşımakta kararlıyız.

Velilerimizle birlikte öğrencilerimizin sınav sürecini en iyi yönetebilmeleri için; rehberlik ve öğrenci takip sistemimizi en etkin biçimde kullanacağız. Bireysel etütler, deneme sınavları, rehberlik, sistematik yardım ile kaygı ve stresi yenmek için gayret edeceğiz.

SESSİZ KÜTÜPHANE VE SEYİR TERASI HİZMETİNİZDE

Öğrencilerimizin, etkili ders çalışması için sessiz kütüphanemiz ile ders arası teneffüslerde Nevşehir manzaralı, ferah, güvenli terasımızdan diledikleri gibi yararlanmalarına olanak sağlayacağız.

En iyi, en kaliteli, en seçkin, en etkili, en başarılı okulları kazandırmak için kurduğumuz Doğru Denklem; şüphesiz sizleri en iyi sonuca ulaştıracaktır.

Unutmayalım… Başarının yolu Doğru Denklemden geçer.

LGS’ye hazırlık sürecinde sistematik, etkili, profesyonel yardım ile Doğru Denklem her daim yanınızda olacaktır."

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