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Nihat Özdemir'den VAR kayıtları açıklaması: "Hesabını sorarız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu iddia ettiği VAR kayıtları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nihat Özdemir'den VAR kayıtları açıklaması: "Hesabını sorarız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu iddia ettiği VAR kayıtları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile konu hakkında görüştüğünü ve Albayrak'ın genel kuruldan sonra açıklama yapacağını bildiren Özdemir, kayıtların sızdırılmış olabileceğini ve gerekli hesabı soracaklarını belirtti.

TRT Spor'a katılan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"GELECEK YIL VAR DAHA İYİ OLACAK"

VAR sistemine bu yıl cesaretle geçtik. Kulüpler Birliği'nin desteğiyle buna geçtik. Kısa zamanda eğitimler yaptık, tesisleri kurduk. Eğitim de yapmaya başladık ama bu süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulamasının bu yıldan daha iyi olacağına inanıyorum.

Hatay Adana Demirspor maçında Hatay'ın iki golü VAR'dan iptal edildi. Tribünden hiç itiraz gelmedi. VAR'ın sayesinde az dahi olsa, ofsayt kararlarında benim gözümde yüzde yüz isabet olmuştur. Hakem sayısını 40'a çıkardık. Bunda katı değiliz. MHK'nin getirdiği her kararı irdeleriz, inceleriz. Hakemlerimiz ne kadar çok olursa alternatiflerde rahat ederiz. Her hafta aynı hakemler olunca stres oluyor. Her sırası 1'den 18'e kadar stresleri, istekleri, arzuları var. Hepsinin şikayetleri oluyor. Bunu en aza indirmek istiyoruz.

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