Nohut tohumu dağıtımına ilk olarak Ayaş'ta başladı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 25 ilçenin tamamında gerçekleştireceği nohut tohumu dağıtımına ilk olarak Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinden başladı.

Tarımsal destek projesiyle Başkentli çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, toplam 5 bin 942 çiftçiye yaklaşık bin 600 ton nohut tohumu dağıtacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, yaklaşık 80 bin dönüm alana ekilmesi planlanan nohut tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kuru tarım yapan üreticilerimizin gelir seviyesini artırmak amacıyla bin 600 ton nohut tohumunun dağıtımına başladı. Bin 600 ton ciddi bir rakam. Ankara’daki üreticilerimizin tamamına ulaşmaya gayret ettik. İmkanlarımız ölçüsünde tohum dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. 5 bin 942 adet üreticimiz nohut tohumu almaya hak kazandı. Umarım gayet bereketli bir dönem geçirir ve bu mahsullerin kazanımlarını alırlar.”

ÇİFTÇİLERDEN NOHUT TOHUMU DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ

Yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteğinden yararlanan ve bu desteğe yoğun ilgi gösteren çiftçiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ahmet Hamdi Ünsal: “Daha önce böyle bir hizmet görmemiştik. Tohum yok, olan da pahalı zaten. Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık hepimiz nohut ekeceğiz. Mansur Başkan’a teşekkür ederiz.”

-Ali Bakır: “Keşke her belediye böyle imkan sağlasa çiftçilerine. Zaten mazot fiyatları çok yüksek olduğundan biz çiftçiler çok zor durumda kalıyorduk. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-İbrahim Yılmaz: “Bu tohumları kendimiz almaya kalksak maddi yönden çok masraflı olur. İlçemize de faydası büyük bu desteklerin.”

-İlhan Akdoğan: “Bütçemize çok faydası var parayla alıp ekmeye kalksak bu kadar çiftçi bunu gerçekleştiremez.”

-Yakup Kesiktaş: “Mazot, gübre hep pahalı. Bu tohumları da biz satın alsaydık ekonomik yönden çok sıkıntı çekecektik. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

-İbrahim Arslan: “Desteklerden çok memnunuz. Kaliteli elenmiş tohum bunlar ve verimli de olacak.”

-Sefer Yıldırım: “Mansur başkana çok teşekkür ederim. Bütçemize çok katkısı var bu desteklerin.”

-Ali Kaya: “Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun. Daha önce de buğday tohumu desteğinden yararlanmıştım.”

-Sadullah Çoşar: “15 dönüm üzerinde tarlamıza nohut tohumu desteği aldık. Bu tür projeler muazzam, gerçekten çok memnunuz.”

-Kıyasettin Kaya: “Bizlere yardımcı olan ve bugün de nohut tohumu desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Halit Çelik: “Aşağıbağdere Mahallesi’nde çiftçilik yapıyorum. Nohut tohumu desteği için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-İsmail Uysal: “Göreve geldiği ilk günden bu yana bizlere her konuda destek olan ve bugün de bizlere nohut tohumu desteğinde bulunan Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.”

-Süleyman Erol: “Nohut tohumu desteği biz çiftçiler için çok iyi oldu, maddi olarak bizleri çok rahatlattı.”

-Mehmet Türk: “Uygulama çok güzel ve bizi sevindirdi. Bütçemize destek oldu.”

-Hasan Özden: “Daha önce böyle bir uygulama görmemiştik. Gübre fiyatları çok yükseldi, bu destekler bize ilaç gibi geliyor. Allah razı olsun başkanımızdan.”

-Muzaffer Özkan: “Allah razı olsun Mansur Bey’den. Hep köylünün yanında ve çiftçiye desteğini esirgemiyor.”

-Ömer Bircan: “O geldi nohut sahibi olduk, Mansur başkanı Allah başımızdan eksik etmesin.”

-Mehmet Özkan: “Daha önce bu yardımları almadık. Mansur başkan’ın çiftçiye sağladığı destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

-Hacı Atakan: “Bütçeme çok yararı oldu. Başkan Mansur Bey güzel projeler yapıyor.”

-Mesut Yavuz: “Nohut tohumumu aldım ve mutluyum. Mansur Yavaş başkan çiftçiye verdiği sözleri tutuyor. Sağ olsun, var olsun.”

-Ali Rıza Dönmez: “Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız destek verdi bize biz de ekeceğiz dikeceğiz.”

-Muhterem Özdemir: “Çiftçiler çok zor durumda bu çiftçiye verilen destekler can suyu gibi oldu. Yüzde 90 hibeyi babası oğluna vermez ama Büyükşehir Belediyesi çiftçiye hibe ediyor.”

-Celalettin Turgut: “Bu hizmetten çok memnunuz Mansur başkanımıza çok teşekkür ederiz. Diğer yapılan tün desteklerden de faydalandık.”

-Latif Göçmen: “Çok memnunuz köylüye yardım ettiği için başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Hacı Bozkurt: “Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

-Mükremin Özgen: “Görmediğimiz şeyleri Mansur başkan sayesinde gördük. Ben de tüm desteklerden yararlandım.”

-Selçuk Ayan: “Yapılacak olan her işimiz çözülüyor, başkanımıza bizlere yaptığı yardımlardan dolayı ve yanımızda durduğu için minnettarız.”

-Yakup Çeliksümer: “Hibe oranı çok yüksek olduğu için çok memnumum.”

-Abdullah Demir: “20 yıldır hiçbir destek görmedik. Büyükşehir Belediyemiz ne verirse alıyoruz.”

-Selman Ayaş: “Seçim öncesi bizlere verdiği sözleri tuttu. Sözünde duruyor. Meyve sebze fidesi, nohut, mercimek, yonca, mısır ne istesek dağıttı.”