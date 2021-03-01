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Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, gözler kabine toplantısında

Şırnak'taki lokanta, pastane ve kafeterya işletmecileri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları heyecanla bekliyor.
Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, gözler kabine toplantısında

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, her 100 bin kişide 3,91 kişi ile Hakkari'den sonra en iyi durumda olan Şırnak, mavi renkli iller listesine girerek normalleşmeye en yakın kentlerden biri olarak öne çıkıyor. Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında normalleşmeyle ilgili bir dizi kararların çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak kararı Şırnak'taki lokanta, pastane ve kafeterya işletmecileri heyecanla bekliyor.

'HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK' 

4 aydır kapalı olan kafeteryasını açmak için hazırlıklarını tamamlayan Mehmet Ali Bektaş, Şırnak'ta vaka sayılarının çok düştüğünü ve kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı heyecanla beklediklerini söyledi. Açıklanan kararlarda Şırnak'taki kafeterya ve restoranların açılacağına inandığını aktaran Bektaş, şöyle konuştu:

"Hazırlığımızı yaptık. Bugün açıklamayı bekliyoruz. Temizlik, dezenfektan, masa mesafeleri ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Elemanlarımız da hazır. Bugünkü toplantıda çıkacak sonucu bekliyoruz. Umarız kafeteryalar açılacak. 4 aydır kapalıydık, sadece paket servisi yapıyoruz. Şırnak'ta vaka sayıları çok düştü, o yüzden açılacak diye bekliyoruz. İnşallah kafeterya ve restoranlar açılır biz de işimize devam ederiz. Eskiye dönmemek için, vakaların artmaması için elimizden geleni yapacağız. Müşterilerimizle birlikte hep beraber özen göstererek bir daha eski günlere dönmemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Temizlik olsun, hijyen olsun, mesafe olsun, bu duyarlılığı vatandaşlardan ve müşterilerimizden de bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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