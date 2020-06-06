Nüfus müdürlüklerine YKS ayarı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ya girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün 10:00-17:00 saatleri arası açık olacağını duyurdu.