Nurdan Varlıklar Melekler

Önce o vardı ötesi yokluktu sonra yeryüzünü ve onu sabit tutan dağları gökyüzünü ve onu bir kandil gibi ışıtan yıldızları gündüzün ardı sıra geceyi güneşin yanı sıra ayı karanın yanı başına denizi aşılayan rüzgârı toprağı dirilten yağmuru her şeyi ama her şeyi o yarattı ve Allah meleklerini nurdan yarattı Cebrail’i, Mikail’i, İsrafil’i canı bedenden ayrılan ölüm meleğini Cebrail’e meleklerden bir ordu verdi birde rüzgârı gökten inen yağmur yerden biten bitki Mikail’e emanet edildi. Arşı taşıma görevi yanında sura üfleyerek kıyameti ve yeniden dirilişi bildirme işi İsrafil’e verildi.

Meleklerin nurdan yaratılması ile kibirlenmeden ibadet etmeleri arasında bir ilişki olmalıdır, tıpkı şeytanın insanın yaratılışına karşı gösterdiği tepkisinden görüldüğü üzere cinlerin ateşten yaratılması ile onlarda ki kibir arasında ilişki olduğu gibi ateşin yakma özelliğine karşın nurun aydınlatma vasfı arasındaki kesin farkı melek ile şeytanın cinlerin birbirinin zıttı varlıklar olarak yaratıldıklarını göstermektedir. Kuranı Kerimde şöyle buyrulmaktadır; onlar gurur ve kibre düşmeksizin bıkmadan usanmadan gece gündüz Allah’ı anıp durmaktadırlar, Ebu Zerden nakledilen bir hadisinde Allah Resulü (S.A.V) bu hakikati şöyle dile getirmektedir. Ben sizin görmediklerinizi görür işitmediklerinizi duyarım, gök sarsıldı, nasıl sarsılmasın ki semada bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. Hz Âdem den bu yana meleklerin varlığı hiçbir zaman tamamen inkar edilmemekle birlikte zaman içerisinde onlar hakkında birbirinden farklı kabullerin anlayışların ortaya çıktığı bir gerçektir. Mahiyetlerini tam olarak anlama imkânımız olmayan meleklerle ilgili bilgilerimiz Kuranın ve Hz Peygamber Efendimizin bize bildirdikleri ile sınırlıdır.

Allah Resulünün Melekler ile ilgili tavsiyelerinde meleklerin kanatlarından bahsedilmektedir. Kuranı Kerimde ise meleklerin kanatları ile ilgili olarak hamt gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur buyrulmaktadır. Allah’u Teâla kendisine hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçtiğini buyurmaktadır. İnsanoğlu kulluk adına her ne varsa melek vasıtası ile öğrendi Cebrail Peygamber Efendimize bazen altı yüz kanadı ile birlikte görüldü bazen de insan şeklinde görüldü, zaman zaman da sahabeden dihyetül kalbi suretinde birlikte Kabe’de namaz kıldılar Rasulullaha abdesti, namazı öğreten Cebrail imam oldu ramazan ayında karşılıklı kuran okudular inen ayetleri tekrar ettiler ve Allah’ın melekleri müminler için bağışlanma dilerler. Rabbimiz pişman olup senin yolunda uyanları bağışla onları cehennemin azabından koru onları da onların atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları da kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy bir de onları her türlü kötülüklerden koru Mümin Suresi âmin der müminler. Yeryüzünde imama uyarak âminleri meleklerin âminine denk gelince bağışlanır günahları ve selam Hz Âdemden beri dolanıp durur bir gezgin misali gibi yerle gök arasında. İnsandan meleğe melekten insana. Selam ve Dua ile.