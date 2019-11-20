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O ülkede büyük deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Meksika'nın Tapachula kenti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
O ülkede büyük deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Meksika'da merkez üssü Chiapas eyaletinde yer alan Puerto Madero kentinin 87 km güneybatısında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel saatle 22:27'de meydana gelen deprem yerin 60 km altında oluştu.

Deprem Guatemala ve El Salvador'da da hissedildi. Pasifik Okyanusu açıklarında meydana gelen deprem sebebiyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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