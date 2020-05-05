Millet olarak toplu şekilde virüs musibetine karşı mücadele vermeye çalışırken kaşla göz arasında beynimize kan sıçratan elim bir hadise yaşandı. apo kod adlı bebek katili abdullah öcalan 21 sene sonra telefon görüşmesi yapılmasına izin verilerek ailesiyle görüştürüldü.

Vatan haini aponun kardeşi mehmet öcalan yapılan telefon görüşmesinde aponun talimatlarını basına aktardı. Bebek katili hain ‘’dört parçada da örgütlenme büyütülmeli’’ diyerek Suriye’de pyd’ye, Irak’ta bölgesel kürt yönetimine, kandile ve hdp’ye mesajını iletiyor.

Hayırdır beyler? Çözüm süreci adını verdiğiniz çözülme sürecinden hiç mi bir şey anlaşılmadı da seneler sonra bu görüşmeye izin verilmeye gerek duyuldu?

Evet, sayın yetkililer millet olarak soruyoruz! Yapılan bu saçma hareketin vatana ve millete katkısı nedir? Bu teröristbaşı herifin pişmiş açıklamalarını biz vatan evlatları görmek zorunda mıyız?

Hadi bizi geçtik, şehitlerden, şehit ailelerinden utanılmaz mı? Biz senelerdir imza toplayarak pkk elebaşı bu hainin asılması için koştururken siz nasıl böyle bir şeye müsaade edersiniz?

Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu apo için ne demişti? Belli siz unuttunuz! Biz hatırlatalım! ‘’Bu apo denen kişi ne Kürt’tür! Ne de Türk’tür! Nesebi gayrı sahih İt oğlu İttir!’’

Verilen yüzlerce şehidin kanında vebali bulunan bu herifin, bırakın telefonla görüşmesine veyahut açıklamalar yapmasına, tek bir nefes almasına dahi rızamız olmadığını tekraren bildirir, idam talebimizi yineleriz!

Biz Alperenlerin apo ile ilgili devletimizden tek beklentisi vardır: öcalandan öç almak!

