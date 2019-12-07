“Ödül gibi sahne”nin sonrası 

CHP’li Çankaya Belediyesi’nin, düzenlediği festivalin açılış konseri için Zuhal Olcay’ı tercih etmesi, gazetemizin dikkatinden kaçmadı.

Önceki gün “Ödül gibi sahne” başlığı altında manşetten aktardı olayı.

Zuhal Olcay herhangi bir “sanatçı” değildi çünkü…

Tamam sol görüşlü bir “sanatçı” idi ama aynı zamanda, çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmekten 11 ay 20 gün mahkum olmuş biriydi.

Bu mahkumiyetin hemen ardından, CHP’li belediyece düzenlenen festivalin açılış konserine davet edilmiş ise, bunun sorgulanması kaçınılmaz olacaktır elbette.

Gazetem de öyle yaptı.

“Ödül gibi sahne” başlıklı manşet haberde, şöyle deniliyordu:

“Belediye’nin Olcay’a konser verdirecek olması ‘ödül gibi sahne’ şeklinde değerlendiriliyor ve tepkiyle karşılanıyor. Vatandaşlar ‘Ülkemizin Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum olmuş birinin halkın karşısına çıkarılıp konser verdirilmesi, buna vergilerimizden ücret ödenmesi içimize sinmiyor’ derken, Olcay’a ödenecek ücret de merak ediliyor.”

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Bu haberden sonra yaşananlar da hayli dikkat çekici:

Muhabir arkadaşlar Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i arayarak, konuyla ilgili akıllarda oluşmuş soruları yöneltmek istediler.

-Bu tamamen bir tesadüf müydü, yoksa Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olmuş Zuhal Olcak’ı ödüllendirmek için miydi?

-Kamu kurumu olan bir belediyenin, ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olmuş bir ismi halkın karşısına çıkarıp, konser verdirmesi kabul edilebilir bir şey miydi?

Alper Taşdelen, gazetemizin bu ve benzeri sorularını cevaplamaktan kaçındı.

Arkadaşlarımız AK Parti Çankaya ilçe yöneticileri ile Belediye’nin AK Partili Meclis üyeleriyle de görüşüp, konuyla ilgili düşüncelerini almak istediler.

Ne gariptir ki AK Partili yöneticiler, Meclis üyeleri, CHP’li Taşdelen’in Zuhal Olcay tercihi üzerine tek kelime yorumda bulunmadılar.

Hadi Taşdelen’i anlıyorum, sorgulanmaktan, bu soruları bizzat işitmekten rahatsızlık duyuyor.

Peki AK Partili üyelerin bu sessizliği neden? Onlar neden kaçıyorlar?

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkemece 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum olmuş. Cezanın ertelenmesini Cumhurbaşkanı, avukatları aracılığı ile temyiz etmiş… Böyle bir “sanatçı”nın halkın karşısına çıkarılıp, konser verdirilmesi Çankaya’daki AK Parti yöneticilerini rahatsız etmiyor mu?

CHP’li Taşdelen böyle bir isme sahip çıkıp, üstüne onu konserle ödüllendirebiliyorken, AK Partili yöneticilerin yaptığına bak!

Pek çoğu bulunduğu makamlara AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayesinde geldi, bu ne çabuk unutuluyor.

Bu unutkanlar, o konsere de katılır bu gidişle… CHP’lilerle birlikte alkışlarlar Zuhal Olcay’ları…

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İçlerinden biri, “Belediyeye sorduk, yokmuş böyle bir şey” demiş.

Pes doğrusu.

Belediye’nin böyle bir festival düzenleyip düzenlemediği, festivalin açılış konseri için Zuhal Olcay’ın tercih edilip edilmediği net bir şekilde ortada; belediyenin resmi sitesinde tüm detaylarıyla duruyor.

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Bir kere bundan bizden önce haberdar olup, tepki göstermeliydiniz.

Hadi bu olmadı; şimdi nesini belediyeye soruyorsunuz?

Açın bakın belediyenin resmi internet sitesini, görün o festivali, açılış sanatçısını:

Adı: 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali.

Düzenleyen: Çankaya Belediyesi. (İlgili broşürün altında Alper Taşdelen imzası bile yer alıyor ‘Mutluluk hepimizin hakkı’ mesajı ile birlikte.)

Başlangıç tarihi: 18 Ocak.

Bitiş tarihi: 22 Ocak.

Yer: Belediye’nin Çağdaş Sanatlar Merkezi.

Festival Programı: 1. Gün, Zuhal Olcay açılış konseri…

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(Cumhuriyet gazetesinde övücü haber bile olmuş, Çankaya Belediyesi şöyle şöyle bir festival düzenliyor diye.)

Hepsi ortada iken, sormuşlar da, “yok böyle bir şey” cevabını almışlar da, o nedenle yorumda bulunmayacaklarmışlar da…

Geçin bunları.

Burada çok başka bir şey var.

O “başka bir şey”i buradan izaha çalışmayacağım.

Herkes anladı anlayacağını.