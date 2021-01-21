  • BIST 1.573
  • Altın 442,810
  • Dolar 7,3798
  • Euro 8,9613
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -4 °C
SON DAKİKAEndonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
»

OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak

Açılışın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD Genel Sekreteri Gurria, Ticaret Bakanı Pekcan ile çeşitli ülkelerden bakanlar ve üst düzey davetlilerin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.
OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak

Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) iş birliğiyle kurulan "OECD İstanbul Merkezi" yarın düzenlenecek tanıtım toplantısıyla açılacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve çeşitli ülkelerden bakanlar ve üst düzey davetlilerin katılımıyla yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul-Odakule binasında faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

OECD İstanbul Merkezi, "rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden inşası" alanlarına odaklanarak, bu konularda politikalar geliştirecek.

Söz konusu merkez, yüksek seviyeli ve teknik düzeyde toplantılara ev sahipliği yaparak, paydaşlar arasında diyalog ortamı da sağlayacak.

OECD çalışmalarından Türkiye'nin yanı sıra başta Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya olmak üzere, yakın coğrafyadaki ülkelerin de faydalanmasına imkan vermesi amaçlanan İstanbul OECD Merkezi'nde, Türkiye'den ve diğer ülkelerden uzmanlar birlikte çalışacak.

OECD'nin 5'inci bölgesel merkezi olacak
Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu OECD, dünyanın önde gelen, gelişmiş ve gelişmekte olan 37 ülkesinin üyesi bulunduğu küresel bir erişim ağı niteliği taşıyor. Uluslararası bu örgütün geniş bir etki alanı bulunuyor.

OECD'nin ana karargahı olan Paris dışında, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington'da da merkezleri bulunuyor. OECD İstanbul Merkezi, OECD'nin 5'inci bölgesel merkezi olarak faaliyetlerini yürütecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığınca temel ihtiyaç ürünlerinde 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı21 Ocak 2021 Perşembe 14:18
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı21 Ocak 2021 Perşembe 14:06
  • Türkiye beyaz eşya satışları 2020'de yüzde 16 arttı21 Ocak 2021 Perşembe 14:05
  • TİM Başkanı Gülle: Hazır giyim ihracatı 20 milyar doları aşacak21 Ocak 2021 Perşembe 13:40
  • Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak21 Ocak 2021 Perşembe 13:39
  • Bakanlık harekete geçti! Bu ürünler artık üretilmeyecek21 Ocak 2021 Perşembe 13:28
  • Lojistik ve yük merkezi yatırımları için bu yıl 121 milyon lira kaynak ayrıldı21 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • Öz İplik-İş, kayıt dışıyla mücadele için sendikal örgütlenmenin artmasını istedi21 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Tarımsal girdi fiyat endeksi Kasım 2020'de arttı21 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Bulgaristan, Rus yapımı yeni tip nükleer reaktörleri Kozloduy santralinde kullanacak21 Ocak 2021 Perşembe 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti