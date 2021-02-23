Öğrenciler iş dünyasıyla buluşuyor

Sigmacert Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Test Hizmetleri ile Ankara Bilim üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluşuyor Projesi ile öğrenciler özel sektör profesyonelleriyle buluşturularak hem vizyon kazanmaları sağlanacak hem de mezuniyetlerinden itibaren iş hayatına geçişleri kolaylaştırılması amacıyla Bilinçli insan gücü oluşturmada önemli bir adım olacak projenin imzaları bugün atılarak hata geçirildi proje hayata geçiyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sigmacert Yetkilisi Mustafa Cihan kıymetli öğrencilerimizin gelecekte tozpembe hayaller değil de gelecekte onları ne beklediğini görebilmeleri için çalıştıklarını belirtti

Mustafa Cihan,” yaklaşık 89 maddelik protokol imzaladık. Bu protokolde öğrencilerin dört yıl için birçok iş dünyasındaki insanlarla bir araya gelerek üniversite bittiğinde onları ne beklediklerini göreceklerini bir ortam oluşturmak istiyoruz.” dedi

ÜNİVERSİTELER İLE İŞ DÜNYASI BULUŞUYOR

“Lise son sınıf öğrencilerini iş dünyası ile birleştirerek onların kapasitesine göre kendi istek ve arzularına göre ortam hazırlıyoruz, Projedeki Ankara Bilim üniversitesinin son zamanlarda çok ciddi projeler yürütmekte ve iş dünyasıyla ve dış kaynaklarla ciddi manada iletişime geçiyor, Ankara Bilim üniversitesi bu konuda daha büyük anlaşmalar sağlayarak daha iyi yerlere gelecektir. Temennimizde diğer üniversitelerinde iş dünyasıyla bir araya geleceği ortamlar oluşturmak. Çünkü ülkemizde birçok ihracat noktasında eksikler var veya ar-ge noktasında yaptığı büyük çalışmalar var. Bunların daha desteklenmesi ve öğrencilerin bu ışı alabilmesi ve öğrencilerin ufku genişlemesi için insanlarla öğrenci döneminde birleşmesi gerekiyor. Tozpembe hayaller değil de gelecekte onları ne beklediğini görebilmelerini istiyoruz bundan dolayı da Ankara Bilim üniversitesi ile çalışmalarımız sürdürüyoruz.” diye konuştu

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ise çevreyle ilişkileri geliştirme çalıştıklarını belirtti

“Kendisini ispat etmiş Sigmacert ile yaptığımız anlaşma ile öğrencilerimizin kendi iş dünyalarını tanımalarını, kendi geleceklerini planlayabilmeleri ve kariyerlerine yön vermeleri açısından profesyonel bir dokunuş olacaktır. Projenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Öğrenciler İş Dünyasıyla Buluşuyor Projesi ile, öğretim dönemindeki öğrencilerin iş hayatı ile iç içe olması hedeflenmekte