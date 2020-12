Öğrencilerden ANKESOB ziyareti 

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, meslek liseli öğrencileri makamında ağırlayarak sohbet etti, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Aston Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen Dijital Ekonomi İçin Okul İttifakı (The School Business Alliance for the Digital Economy) isimli Erasmus+Okullar arası Stratejik Ortaklıklar projesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile birlikte ortağı olan Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ı ziyaret ederek, ANKESOB'da yürütülen faaliyetler ve girişimcilikle ilgili sorularını sordu, ardından ANKESOB Sicil Müdürlüğü'nde işleyiş ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Meslek liseli öğrencilerin ANKESOB ziyaretinde; Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Uzmanı-Teknik Öğretmen Ahmet Okan Yavuz ile ANKESOB adına Proje Koordinatörleri; ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ve ANKESOB MEDB Üyesi Zeynel Abidin Karagöz de eşlik etti.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, öğrencilere Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) hakkında bilgilendirmede bulundu. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uygulaması kapsamında her il merkezinde bir esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin faaliyet gösterdiğini belirten Ar, "ANKESOB, esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışanların mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini sağlamak, meslek disiplini ve ahlakını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkar meslek odalarının Ankara'daki üst kuruluşudur." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin girişimcilik ile ilgili sorularını da teker teker yanıtlayan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, girişimciliğin tanımını; özgün bir iş fikrinin planlı ve programlı bir şekilde uygulamaya konulması olarak belirterek, girişimci kimdir sorusunu şöyle yanıtladı: "Girişimci, özgün bir iş fikri ile yola çıkan, bu iş fikrinin artıları ve eksilerini iyice analiz ederek, karlı bir iş modeli olması için planlayan, risk alabilen, cesaretli, kararlı, vizyon sahibi, azim ve çalışma ruhuna ve yönetim becerisine sahip olan iş insanıdır. Günümüzde bunların yanı sıra yapılan işe farkındalık katmak da önem kazanmıştır. Ülkemizin, girişimci esnaf ve sanatkarlarımızın emeğine, gücüne ihtiyacı var. Yeni girişimci esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomiye kazandırılması bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Meslek liselerinde okuyan gençlerimiz de inşallah geleceğin güçlü Türkiye'sinde yeni girişimciler olarak mesleğine sahip bir şekilde esnaf ve sanatkarımız arasına katılarak, ülkemiz ekonomisine güç katmaya devam edecektir."

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ı ziyaret eden öğrenciler daha sonra ANKESOB Sicil Müdürlüğündeki işleyiş ve hizmetler hakkında bilgi aldı. ANKESOB Sicil Müdürü Ziya Yalçın, öğrencilere ANKESOB Sicil Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri, işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu. Esnaf ve sanatkarın sicilinin tutulması faaliyetinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında bir kamu hizmeti olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti: "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) bünyesinde faaliyet gösteren sicil müdürlüğümüz, 5 milyonu aşan nüfusuyla Ankara'da 111 Esnaf ve Sanatkar Meslek Odası'na ve 100 bini aşan esnaf ve sanatkara hizmet vermektedir. Sicil Müdürlüğümüzün en temel görevini; esnaf ve sanatkarların işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin ve kaydının yapılması, esnaf ve sanatkarlara talepleri üzerine onaylı sicil tasdiknamesi verilmesi olarak açıklayabiliriz. Esnaf ve sanatkarlarımız faaliyetlerini devam ettirebilmek ve gerekli işletme ruhsatlarını alabilmek için vergi kaydını açtırdıktan sonra 30 gün içerisinde esnaf sicili kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde; esnaf ve sanatkarlarımıza sunulan hiçbir haktan yararlanamazlar. Sicil kaydı yapılana kadar esnaf ve sanatkar işletme faaliyeti, ruhsat vermekle yükümlü kuruluşlarca durdurulur."