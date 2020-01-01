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Oktay'dan Libya'ya açıklaması: Oyunu bozduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gündeme dair soruları yanıtladı.Oktay "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk"diye konuştu.
Oktay'dan Libya'ya açıklaması: Oyunu bozduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarında satır başları;

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

- (Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.

Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.

- (Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.

- Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.

- Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.

- F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor.

- Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız.

- (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil.

- (Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz. Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır. Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz. Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız.

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