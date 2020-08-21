Okulların Açılması Bizim Tedbirli Olmamıza Bağlı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından okulların açılması konusu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan okulların açılması birçok farklı tartışmaları da yol açtı. Veliler okulların ne zaman açılacağı konusu ile ilgili sormuş oldukları soruları değiştirdi. Açılacak olan okulların hijyene dikkat edip etmeyeceği ile ilgili güncel sorularla gündemde.

Milli Eğitim Bakanı okulların Ağustos sonlarında uzaktan eğitim ile başlayacağını, fakat Eylül ayı içerisinde belli kriterleri sağlayan okulların eğitime başlayabileceği noktasında açıklamada bulundu. Okullarda sınıflarına kavuşacak olan öğrenciler aynı zamanda risk altında mı olacak?

Velilerden bir kısmı bu durumu desteklerken bir kısmı endişeli. Milli Eğitim Bakanı konu ile ilgili 2000 denetleyiciden oluşan bir komisyon kurduklarını belirtti. Bu komisyon okulları teker teker gezerek hijyen, sosyal mesafe, servis, yemekhane gibi ortamlarda covid-19 kapsamında alınan tedbirleri göz önünde bulundurarak “okulum temiz belgesi” verecekler. Bu belgeyi almaya hak kazanan okullar eğitime başlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanı velilerin içini ferahlatacak olan açıklamalarda bulunsa da okulların açılıp açılmama mevzusu tartışması hala devam ediyor. Bir yandan öğrencilerin risk altında bulunacağı endişesi sürerken bir yandan okul ikliminden ve sınıf ortamından ayrı kalınarak gerçekleştirilen eğitimin eksik kalacağı yönünde soru işaretleri de mevcut.

Uzaktan eğitim ile yerinde eğitim arasındaki farkın daha çok gündeme geldiği bugünlerde hem çocukların en verimli şekilde eğitim almaları isteniyor hem de covid-19 kapsamında devam eden risk nedeniyle endişeler de yerini koruyor. Birçok alanda etkisini gösteren covid-19 ne yazık ki eğitim konusunda da öğrencileri, öğretmenleri, velileri olumsuz etkilemiş durumda. Bu durumun düzelmesi ve diğer durumların da aynı şekilde iyileşmeye gitmesi için ne yazık ki covid-19 ortadan kalkmış gibi davranamayız.

Gerekli olan tüm tedbirleri öncelikle yavrularımızın eğitimi için, toplumumuz için, işlerin verimli biçimde devam etmesi için tüm tedbirleri almalıyız. Birey olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Ne yapabiliriz diye soracak olan vatandaşlarımız için en azından maskeyi kulak ya da bilek kısmına değil burnu kapatacak şekilde yüzümüze takmakla işe başlayabiliriz. Sosyal mesafeyi koruyanlara tuhaf gözle bakmayı bırakarak bunu artık hayatımızın bir parçası haline getirebiliriz. Hijyen kurallarına devam etmek zorundayız. Covid-19 un hala var olduğunu her an hatırda tutarak öncelikle yavrularımızın eğitimi için ve diğer tüm alanlar için bilinçli olmak durumundayız.