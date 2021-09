Okulların açılması hazır yemek sektörüne de hareketlilik getirdi

Okulların yüz yüze eğitimle açılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenen hazır yemek sektöründe de hareketliliği beraberinde getirdi.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran, AA muhabirine, okulların açılmasının sektörleri için olumlu olduğunu söyledi.

Zincirkıran, "Okullara hizmet veren çok sayıda üyemiz var. Bu durum, sektörde yüzde 15-20 civarında kapasite artışına neden olacak." dedi.

Okullara yemek hizmetini verirken Kovid-19 tedbirlerini en üst düzeyde uyguladıklarına işaret eden Zincirkıran, sektör olarak beklentilerinin okulların bu şekilde açık kalmaya devam etmesi olduğunu bildirdi.

Zincirkıran, sektör olarak istihdama ve ekonomiye sağladıkları katkıya dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz pandemiden önce ülkedeki tarım ürünleri, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin yüzde 20'sini sektör olarak kullanıyorduk. Bu çok ciddi bir oran. Şimdi tekrar okulların açılmasıyla beraber, nakliyecisinden gıda üreticisine, tekstil sanayisinden ayakkabıcısına kadar her sektöre hareketlilik kazandıracağız. Biz çok büyük bir kitleyi harekete geçiriyor, ekonomik olarak tetikliyoruz."

"Vasıfsız eleman dahi bulamıyoruz"

Yemek servisi yapanlardan aşçılara, bulaşıkçıdan şoföre kadar 450 bin kişinin yemek sektöründe istihdam edildiği bilgisini veren Zincirkıran, şunları kaydetti:

"İstihdam açısından da önemli bir sektörüz ancak kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesiyle birlikte personelin yeniden full time işe dönmesinde problem var. İnsanlar tekrar işlerine dönmek istemedi. Yaşanan bu hareketlenmeyle birlikte sektör olarak ciddi personel arayışımız var. Mutfak, servis personeli, aşçı ve hatta vasıfsız eleman ihtiyacımız bulunuyor. Vasıfsız eleman dahi bulmakta zorlanılıyor. Sektörde hareketlenme yaşandı ama personelin geri dönüşünde problem yaşıyoruz."

Zincirkıran, sektörün en önemli girdisi olan gıda fiyatlarında yaşanan artışlara ilişkin de "Pandemi süreci nedeniyle gıda fiyatlarında artışlar yaşanırken buna bir de kuraklık eklendi. Sektör olarak değişken fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Bu fiyat gelişmeleri sektörü zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.