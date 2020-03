Öldükten sonra ne olacak? Kıyamet nasıl kopacak? Kıyamet koptuktan sonra ne olacak? Ahiret'te ne olacak? Öldükten sonra dirilmek ne anlama gelmektedir? İsrafil sür'a üfleyince ne olacak?

Öldükten sonra ne olacak? Kıyamet nasıl kopacak? Kıyamet koptuktan sonra ne olacak? Ahiret'te ne olacak? Öldükten sonra dirilmek ne anlama gelmektedir? İsrafil sür'a üfleyince ne olacak?

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEK

Kıyamet koptuktan sonra her şey yok olacak, Allahtan başka hiçbir canlı kalmayacaktır. Evren bir süre böyle bom boş kaldıktan sonra Allah İsrafil’i (a.s) yaratacak ikinci kez Sür a üfürmesini kendisine emredecektir. İsrafil (a.s) ikinci kez Sür a üfürünce bütün yaratıklar yeniden dirilecek, kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanacaklardır. Buna öldükten sonra dirilme denir. Hesap, sual, mizan, sırat, cennet ve cehennem bundan sonradır.

