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Ölüm virajı çözüm bekliyor

Altındağ Bostancık Caddesi’ndeki keskin viraj sık sık trafik kazalarına neden oluyor. Vatandaşlar “ölüm virajı” olarak adlandırdıkları yola çözüm bekliyor.
Ölüm virajı çözüm bekliyor

Altındağ Bostancık Caddesi’nde, yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları vatandaşı canından bezdirdi. Hemen hemen her gün gerçekleşen kazalar nedeniyle bıkan bölge sakinleri ölüm virajı adını verdikleri dönemece yetkililerden çare istiyor. Yolda gerçekleşen kazalar nedeniyle can güvenlikleri olmadığını iddia eden vatandaşlar her gün en az bir arabanın ya kaldırıma çıkarak, ya da yolda başka bir araca vurarak kazaya karıştığını belirtiyor.

HER GÜN KAZA OLUYOR

Kazalar nedeniyle caddedeki keskin viraj mahalle sakinlerinin ve esnafın çilesi haline geldi. Cadde üzerinde hızlı seyreden araçlar, aniden keskinleşen virajda kaldırıma çıkıp, iş yerleri ve binalara ya da seyir halindeki araçlara çarparak durabiliyor. Kazalar nedeniyle dışarı çıkamaz olduklarını belirten vatandaşlar, her an tehlike içinde olduklarını belirterek yetkililerden yardım talep ediyor.

ESNAF ŞİKAYETÇİ

Cadde üzerinde dükkanları bulunan esnaflar tehlikeye neden olan yerin çok keskin bir viraj olduğunu , virajı alamayan sürücülerin yolun karşısına ya da dükkanlara girdiğini ve ölümlü ya da yaralamalı kazalara sebebiyet verdiğini belirtiyor.

“BİRÇOK KEZ HABER OLDU”

Çevre sakinleri viraj sebebiyle ikame ettikleri apartmanların önüne araç park edemediklerini belirterek yetkililerden viraja kasis yapmalarını istiyor. Çevre sakinleri, “Burası uzun yıllardır aynı sorunlar karşı karşıya. Bu viraj birçok kez ana medyada yer aldı, haber oldu. Sürekli kaza meydana geliyor. Buna rağmen yetkililer bir önlem almadı. Buraya kasis yapmaları gerekiyor. Başka bir şekilde bu kazaları önleyemezler” diyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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