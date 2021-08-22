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Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki Rögara dikkat

Günde binlerce aracın geçtiği Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde, açıkta duran bir rögar kapağı tehlikeye davetiye çıkarıyor! Bölge sakinleri, ASKİ ait açıktaki rögar kapağının bir an önce onarılmasını istiyor. 
Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki Rögara dikkat

Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde, açıkta duran bir rögar kapağı tehlikeye davetiye çıkarıyor! Altındağ’ın Yeşilöz Mahallesi’ndeki bir petrol istasyonunun (Petrol Ofisi) hemen dibinde yer alan açıktaki rögar kapağı, bulvardan geçen araçlar ve yayalar için tehdit oluşturuyor. Vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) ait rögar kapağının bir an önce onarılmasını istiyor. 

BİNLERCE ARAÇ VE YAYA GEÇİYOR

Gazetemize konuşan bir bölge sakini, “Petrol Ofisi’nin hemen yanındaki rögar kapağı günlerdir yarı açık şekilde duruyor. Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde rögar kapağının yakınından günde binlerce araç ve yaya geçiyor. Kötü bir olay yaşanmadan bu rögar kapağının bir an önce yerine sağlam bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor, yoksa Allah muhafaza her an bir kaza olabilir. ASKİ açıktaki bu rögar kapağıyla ilgili ivedilikle önlem almalı” dedi.

RÖGAR KAPAĞI ONARILMALI

Açıkta kalan rögar kapakları nedeniyle yaşanan üzücü olayları hatırlatan vatandaşlar, “Rögar kapağının açık kalmasından çok sayıda acı verici olay oluyor, haberlerde sürekli görüyoruz. Herhangi bir tatsız olay olmadan söz konusu rögar kapağı yapılırsa çok memnun oluruz. Çünkü o yoldan binlerce araç ve yaya geçiyor. Eğer önlem alınmazsa üzüleceğimiz olaylar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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