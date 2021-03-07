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Önce kendi evini, ardından akrabalarının evini ateşe verdi 

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30), önce kendi evini daha sonra ise akrabalarının evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 evde hasar oluştu.
Önce kendi evini, ardından akrabalarının evini ateşe verdi 

Olay, saat 21.00 sıralarında Köprülü Mahallesi 1622 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen Yunus Y., bilinmeyen nedenle önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi. Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası 5 ev kullanılamaz hale gelirken, yanan müstakil evlerin çevresinde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar da dumandan etkilendi. 

CAMLARI KIRMIŞ

Yangın sonrası polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yunus Y.'nin akrabalarının evlerinde olduğu sırada camlarını kırarak ateşe verdiği, içeride bulunan kişilerin ise kısa sürede evi terk ederek kurtulduğu belirtildi. 5 evi ateşe veren Yunus Y.’nin yakınları, her zaman hayatlarını tehlikeye attığını ve sürekli bir olay çıkarttığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Polis, olayın ardından kaçan Yunus Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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