Onlar Şehit Biz Şahidiz

Türk İslam davasına gönlünü vermiş, milli menfaatleri şahsi menfaatlerinin önünde tutan insanlarımız vardır bizim.

Ülkemizin şu an bulunmuş olduğu duruma tanıklık edenler kadar bugünlerde aramızda olamayanlar da var.

Lakin olsalardı buhrandan buhrana yuvarlanan halimize karşı duracağına her dem inanıyoruz...

Yıllar önce bir yiğit vardı, kocaman yüreği ve inanmış olduğu davadan taviz vermeyen duruşuyla bir söz söylemişti. O söz ki yüreklere işledi ve şimdi daha da iyi anlaşılıyor. Ne diyordu Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu: "Şehit vermekten daha acı bir şey varsa o da şehit haberi almaya alıştırılmış bir toplum olmaktır."

Sürekli şehit haberi aldıkça yüreğimiz yanıyor. Bazen insanların akıllarına o söz geliyor, gözler doluyor, hüzünleniyoruz. Çünkü biz ne o yiğidin bırakmış olduğu davayı tam anlamıyla devam ettirebiliyoruz ne de bu vatan için, bizler için şehit düşen askerlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirebiliyoruz.

Eksiğiz elbette...

Bazen insanlar sorular soruyor şehit haberini alınca...

"Acaba bugün kaç şehidimiz var?” diye...

Bilmiyorum şehit sayısı az olunca acımız daha mı az oluyor? Orası da tartışma konusu...

Evet; ülkemiz zor günlerden geçiyor “acaba bugün ülke olarak ne yaşayacağız?” düşüncesi zihnimizi sararken şehit haberi alıyoruz, yıkılıyoruz, şehit ailelerinin evlerine ateşler düşüyor, biz de millet olarak birbirimizin acısını sahiplenmeye çalışıyoruz.

Aradan zaman geçiyor ve acılar unutuluyor gibi gözüküyor herkes hayatına devam ediyor.

Ama hep bir şeyler eksik kalıyor.

Biz birbirimize kenetlenmek zorundayız, inanmış olduğumuz değerler etrafında birleşmemiz gerekiyor...

Şair diyordu ya;

Birleşin ey! Yolları Kur’anda birleşenler. / Birleşin itikatta, imanda birleşenler…

Ayrılık yakışmıyor, bölünmek günah size. / Birleşin ey! Secde-i Rahman’da birleşenler...

Gerçekten de zaman bölünmek değil birlik olma vaktidir. Vatanı için bin canı olsa verecek, değerleri için kendinden değer katacak yiğitlerin yaşadığı diyardır Anadolu...

Vatan uğruna ölmek; cesaretin, inancın asaletidir onların gözünde...

Bizim insanlarımız elbette bu vatan için arkasına bile dönüp bakmadan ölüme gider. Bundan hiç şüphemiz yok.

Askerlerimiz düşmana karşı hudutlarda bu vatanın şanını korurken, bizim namusumuzu beklerken; bize düşen ise sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmek onların yüzünü kara çıkarmamaktır.

Gazilerimizden Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekânları cennet olsun.

Kahramanlarımızın inanmışlığı, cesareti anlatmakla, yazmakla bitmez. Onların bize hissettirmiş olduğu gururu, duyguyu anlatmak için dünyanın en uzun cümlelerini kurmak gerekir. Hepsinden Allah razı olsun.

Allah-u Teâla bizleri bu vatan için canını seve seve ortaya koyan yürekli insanlardan eylesin.

Bir şehit olduğu zaman hesap soran insanların sayısının artması duasıyla...