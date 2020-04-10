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Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

Ordu’nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çevre illerden hissedildi.
Ordu 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de hissedildi. Deprem hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye yolaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kumru ilçesi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. 

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, sarsıntı hissettiklerini belirterek ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Kiraz, "Vatandaşlarımız ilk anda korkudan evlerini terk etti. Hasarımız yok. Vatandaşlarımız evlerine döndü” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "İlimizde merkez üssü Kumru olan 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." diye konuştu.

KURTULMUŞ’TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu’da medyana gelen depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kurtulmuş, twitter hesabında yaptığı paylaşımında "Ordu Kumru'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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