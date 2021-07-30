Orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı

Muğla, Adana ve Mersin'de devam eden orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Adana

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale ediyor.

İki gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler yangından zarar gördü.

"Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.