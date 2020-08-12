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Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

Trabzon'da, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla açılan Ortahisar Ayasofya Camii, ziyaretçi akınına uğruyor.
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ortahisar Ayasofya Camii’nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

2 YIL SONRA CEMATİYLE BULUŞTU

İstanbul’da Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından Trabzon’da, 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyonu başlatılan Ortahisar Ayasofya Camii de ibadete açılmış oldu. Cami, 2 yıl süren çalışmaların ardından cemaatiyle buluşurken, yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Tarihi mekanda, bir yandan ibadet yapılırken, diğer yanda tarihi dokuyu görmek isteyenler ise gezi ve incelemelerini sürdürüyor. Tarihi mekanda fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü. Bu sistem; namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra, namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilere açılıyor.

Çevre düzenlemesi de yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, turizm sezonu olması nedeniyle, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçiler, tarihi mekanda sıkça anı fotoğrafı çekip, öz çekim de yapıyor.

'YENİ HALİNİ DE BEĞENDİK'

İstanbul’dan gelen ziyaretçi Dila Efecan, "Trabzon’a yeni geldim. Ayasofya Camii'ni ziyaret ettik. Yeni halini sevdik, güzel olmuş. Eski halini de seviyorduk. Yeni halini de beğendik. İçeride yapılan düzenleme çok etkili olmuş" dedi.

'ÇOK MUAZZAM BİR ESER'

Ortahisar Ayasofya Camii'ni ilk kez ziyaret eden Doğukan Erdoğan ise, "İlk kez ziyaret etmeme rağmen gayet etkileyici bir tarihi eser. Özellikle güney cephesinden Adem’in yaratılışından başlayıp tekrardan dünyaya dönmesiyle alakalı figürler şahane. Çok muazzam bir eser" diye konuştu.

'ŞİMDİ ÇOK GÜZEL OLDU'

Trabzon'da yaşayan Güngör Öksüz de restorasyonu beğendiğini söyleyerek, "Eski hali biraz döküntü olmuştu. Şimdi çok güzel oldu. Dışarıdan gelip gören herkes burayı çok beğeniyor. Şahsım olarak ben de çok beğeniyorum. Trabzonluyum, haftada iki üç kere kafa dinlemeye gelirim buraya. Doğa, tarih ve şehrin iç içe olduğu bir yer burası. Trabzon’un her yeri güzel ama burası ayrı bir güzeldir" ifadelerinde bulundu.       

Kaynak: Haber Kaynağı
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