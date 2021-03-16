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Ortaokulda biri 'Afrika mutasyonu' 2 öğrencinin testi pozitif çıktı; eğitime ara verildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar köyü Ortaokulu'nda, biri Afrika mutasyonu olmak üzere iki öğrencinin koronovirüs testinin pozitif çıkması üzerine yüz yüze eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi.
Ortaokulda biri 'Afrika mutasyonu' 2 öğrencinin testi pozitif çıktı; eğitime ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde taşımalı eğitim veren Kızılcapınar köyü Ortaokulu'nda iki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğrencilerden birinde Afrika mutasyonlu virüs tespit edildi. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, okuldaki yüz yüze eğitimin pazartesiye kadar durdurulmasına karar verdi. Öğrencilere Kovid- 19 testi yapılırken, ailelere çocukların test sonuçları gelene kadar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Köyde yaşayan vatandaşlar, çocukların evlerinde test sonuçlarını beklediklerini söylediler.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da durumun fark edilmesiyle birlikte tedbir amaçlı olarak okulun pazartesi gününe kadar kapatıldığını söyledi. Çıkacak sonuçlara göre hareket edileceğini ifade eden Kaymakam Çorumluoğlu, "Okulun daha tedbirli olması amacıyla Pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara vermesi kararlaştırıldı. Herkes şu anda evlerinde. Pazartesi günkü sonuçlara göre de tetkiklere devam edilecek. Geçen hafta perşembe ve cuma günü sıkıntı başladı. Ardından böyle bir karar aldık" dedi.

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