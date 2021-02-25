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Ortodoks Yahudilerden bir grup, İsrail'in evini yıktığı Filistinli aileyi ziyaret etti

Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ndeki destek ziyaretinde Filistin bayrağı açtı.
Ortodoks Yahudilerden bir grup, İsrail'in evini yıktığı Filistinli aileyi ziyaret etti

Filistin’e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi “Neturei Karta” cemaati üyeleri, İsrail tarafından evleri yıkılan Kudüslü aileye destek ziyaretinde bulundu.

Neturei Karta cemaatine üye bir grup Ortodoks Yahudi, İsrail'in 22 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te evini yıktığı Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan ve ailesiyle bir araya geldi.

Neturei Karta üyeleri, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ndeki destek ziyaretinde Filistin atkısı taktı ve Filistin bayrağı açtı.

"Siyonist Devlet (İsrail) Yahudileri ve Yahudiliği temsil etmiyor" pankartı taşıyan grup, İsrail güçlerinin Filistinli İleyyan ailesinin evini yıkmasına tepki gösterdi.

"Siyonistlerin bu ailenin yaşadığı eve yaptıkları kalbimi derinden yaraladı"
Grup adına AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Ortodoks Yahudi, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmasına karşı olduklarını belirtti.

Kendisini "Filistinli dindar bir Yahudi olarak" tanıtan kişi, "Siyonistlerin işlediği suçu görmek için buraya geldim. Siyonistlerin bu ailenin yaşadığı eve yaptıkları kalbimi derinden yaraladı. Tüm bunları Yahudilik adına yapıyorlar. Tüm dünyaya Siyonistlerin Yahudileri temsil etmediklerini söylüyorum. Tanrıya Siyonistlerin sonu gelmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’ün İsevviye Mahallesi'ndeki evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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