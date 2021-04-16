Oruç Yalnız Allah İçindir

Ramazan ayı manevi baharımız kötülüklerden arınma, nefis muhasebesi yapma ayıdır. Ramazan berekettir, ziyafettir, rahmettir, mağfirettir ruh ve nefis için birey ve toplum için takvadır korunmadır. Ramazan ayı selamdır, esenliktir, sükûnettir, dinginliktir, olgunluktur, ramazan ayı kardeşliktir, dayanışmadır, paylaşmadır. Ramazan ayı geçici olarak yeme içmeden uzak kalındığı nimetlerin kadrini bilmek ve onlara veren Rezzak olan Allah’a karşı şükür görevini hatırlamaktır.

Müminler ramazan ayında yardımlaşır, paylaşır sabır ve sükûnetini ön plana çıkartır. Bunlar müminin özellikleri arasında yer alması gerekir, bu ay bizlere nefis muhasebesi yapmayı doğruyu yanlıştan ayırmayı iyi ve yararlı işleri yapmaya davet eder. Allah’ı çok anmak ona olan kulluk borcunu en iyi şekilde yerine getirmek biz mümin insanların üzerindeki borcudur. İyi bir kul olmak namazı dost doğru kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve bu ibadetlerini bir bütün olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Kuranı Kerimde en inananlar oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuran’ın indirildiği aydır.

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun, kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin, Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamamız ve size doğru yolu göstermenize karşılık Allah’ı tanzim etmeniz, şükretmeniz içindir. Bakara Suresi 183-185 ayetleri. Bizler Allah’a olan kulluk borcumuzu en iyi şekilde yerine getirmek ve Allah’tan gereği gibi af ve mağfiret dilemeliyiz. Bu mübarek ayı boş geçiren kullarından olmayalım, halimizi tavrımızı davranışlarımızı Allah’ın mümin kullarında görmek istediği gibi olmaya çalışalım.

Peygamber Efendimiz oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır, geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır buyurmuştur. Bu mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak elimizden geldiği kadar hayır ve hasenatta yarışalım. Oruçtan nasibi aç kalmaktan öteye geçmeyen kimselerin durumuna düşmemek için gözler, kulaklar, eller, ayaklar, kalp ve ağız mide ile beraber oruç tutmalıdır. Allah Rasulünün uyarıları oruç tutarken de rehberimizi olmalıdır. Allah’a saygı ile boyun eğen kullarından olalım.