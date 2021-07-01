Otizm Vakfı Kurban Bağışlarını Bekliyor 

Kurban bağışı kabul eden Otizm Vakfı tarafından bu yıl ki kurban bedeli bin 250 TL olarak belirlendi.
Otizm Vakfı'dan yapılan açıklamaya göre kurbanlık hayvanların, bir et kombinasında noter nezaretinde dini usullere uygun şekilde kesimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Konya Cihanbeyli Bakanlar Et Tesisleri'nde bayramın 3. günü kesim yapılacağı kaydedilerek, bağış yapanların isimlerini okuyarak 7'şerli hisseler halinde gruplayarak kesim yapılacağı, isteyenlere görselin ve tutanakların gönderildiği ifade edildi. Kurban kesiminde önceliğin
kurumun mutfağındaki et ihtiyacını karşılamak olduğu artanın ise yine vakfın ve çocukların ihtiyacı olan kalemlerde harcandığı açıklandı.
OSMAN AKDOĞAN /İLKSAYFA
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