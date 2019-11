Oto lastikçilerde kış öncesi yoğunluk Kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli?

Oto lastikçiler, bugünlerde kışlık lastiklerini değiştirmek için gelen sürücülerle dolup taşıyor. Gazetemize konuşan lastikçi Mustafa Tanış, yasal zorunluluk, iyi yol tutuş ve güvenlik için sürücülerin kışlık lastiklerini taktırmaya başladığını söylüyor.

Lastikçi Mustafa Tanış, kışlık lastik değişimi ile ilgili muhabirimiz Osman Akdoğan’a bilgi verdi.

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Kış aylarında iyi yol tutuş ve güvenlik için araçlarına mevsimine uygun lastik taktırmak isteyen sürücülerin de, oto lastikçilerin yolunu tutması, lastikçilerdeki yoğunluğu biraz daha artırıyor. Oto lastikçiler araçlarının lastiklerini değiştirmek için gelenlerle dolup taşıyor. Bu yoğunluk oto lastikçilerin yüzünü güldürüyor.

UZMANINDAN UYARILAR

Yenimahalle’deki İvedik sanayisinde oto lastik işletmeciliği yapan Mustafa Tanış, 1 Aralık itibariyle mecburi hale gelecek kışlık lastik takma zorunluğu ve insanların güvenlik için kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler nedeniyle bugünlerde işlerinde yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Tanışlar Rot Balans'ın işletmecisi Mustafa Tanış, kışlık lastikleri ve merak edilenlerle ilgili muhabirimiz Osman Akdoğan'a açıklamalarda bulundu. Sorularımızı yanıtlayan Tanış sürücülere şu uyarılarda bulundu:

PERFORMANS, GÜVENLİK VE TASARRUF…

Kışlık lastik niçin önemlidir? Taktırmak gerekli midir?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu gibi olumsuz zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve güvenlik sağlamakta.Yazlık lastik kullanımı ile kaza yapma riski kış aylarında 4-5 kat artırır. Kışlık lastikler, karlı ve buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. Araçlarda mevsimine uygun lastik kullanımı performansı artırır, yüksek güvenlik sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Bu açıdan kış lastiği takmak her açıdan avantajlıdır. Bu nedenle güvenli yolculuk, tasarruf gibi pek çok neden için sürücülerin mevsimine uygun lastik tercih etmesinde fayda var.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği taktırmak ne zaman zorunludur? Her sürücü kış lastiği taktırmak zorunda mıdır?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor. Ticari olmayan araçların kış lastiğini güvenlik ve iyi yol tutuş için taktırması gerekiyor. Çünkü kış lastiği olumsuz hava koşullarında yolda yüksek güvenlik sağlıyor.

SÜRÜCÜLER DAHA BİLİNÇLİ

Lastik satışı ve değişiminde durum nedir?

Maddi durumu iyi olan sürücüler genelde sıfır lastik alıyor. Bütçesi pek fazla olmayan sürücüler ise fazla yıpranmamış çıkma kış lastiği ile yetiniyor. Sürücüler eskiye göre daha bilinçli önlem amaçlı mevsimine uygun lastiğini taktırmaya özen gösteriyor. Kış aylarına gireceğimiz için satışlar ve değişim işlemleri arttı. İşlerimiz bugünlerde gayet iyi.

190 TL İLE 750 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kış lastik fiyatları nedir? Lastik değişimini ne kadara yapıyorsunuz?

En ucuz tek sıfır lastik 190 TL’den başlıyor bu rakam lastiğin kalitesine göre 750 TL’ye kadar çıkıyor. Lastiklerde taksit imkânı bulunuyor. Lastik değişimini ise 50 ila 70 TL civarında yapıyoruz.

LASTİK DEĞİŞİMİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR

Lastik değişimi kaç dakika sürüyor?

Yoğun tempoda çalışırsak 4 lastiği 15 dakikada normalde ise 20-25 dakikada değiştirebiliyoruz.

İKİ LASTİĞİNİ DEĞİŞTİREN DE VAR

Her sürücü 4 lastiği de değiştiriyor mu?

Bazı sürücüler aracının sadece 2 lastiğine kış lastiği taktırıyor. Bu tercih tamamen maddi durumdan kaynaklı.

DİKKAT EDİLMELİ

Peki bunun bir riski var mıdır?

Virajlarda ve karlı havalarda aracın kaydırma oranı çok olur. Onun için o sürücüler çok dikkat etmeli. Güvenli sürüş ve emniyet için herkesin kışlık lastiklerini taktırması gerekiyor.

ALIRKEN DİKKAT EDİLMELİ

Kış lastiği alırken, kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Kışlık lastikler, otomobilin 4 tekerinde birden kullanılması gerekir. Araçta sadece 2 lastiğin kışlık lastik olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır. Lastik alırken lastiklerin yapısına ve markasına dikkat etmek gerekir. Araçlarda mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımı performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından önemlidir.

LASTİK MUHAFAZASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Yaz dönemi geldiğinde kışlık lastikler ne yapılmalı?

Kışlık lastikleri kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda saklanmalıdır. Lastiğin performans kaybına uğramaması için ideal şartlarda muhafaza edilmeli.



OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-