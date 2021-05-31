Oto Tamircisinden leyleklere yuva 

Altındağ’ın Kavaklı Mahallesi’ndeki bahçesinin leyleklerin göç yolu üzerinde olduğunu fark eden oto tamircisi Harun Şahin, kendi imkanları ile leyleklere ahşaptan yuva yaptı.

Ankara’da oto tamircisi olarak çalışan Harun Şahin, Altındağ’ın Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bahçesine kendi imkanları ile leylek yuvası yaptı.

GÖÇ YOLU ÜZERİNE YUVA

Bölgenin leyleklerin göç yolu olduğunu fark eden Şahin, leyleklere ahşap malzemelerden bir yuva yapmaya karar verdi. Kendi imkanları ile yaklaşık 5 metre yüksekliğe yaptığı leylek yuvası şimdi misafirlerini bekliyor.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Harun Şahin, “Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolu üzerinde olduğumuzu fark ettim. Bahçeme ahşaptan hemen bir leylek yuvası yapmaya karar verdim. Ailem bu fikrimi destekleyince hemen çalışmalara başladım. Çocuklarımızın çevre bilincini artırmak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak için bu yuvayı hazırladık. Misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz” dedi.

LEYLEKLERİN POPÜLASYONUNU ARTTIRABİLİR

Leylek göç yolu üzerinde bulunan kişilere çağrıda bulunan Şahin şunları söyledi: “Leylekler yuva için yüksek yer arıyor. Yaptığı yuvalar da genelde elektrik direkleri üzerinde oluyor. Ancak leylekler o direklerde elektrik akımına kapılıp ölebiliyor. Eğer bu tip leylek yuvalarının sayısı artarsa leylekler elektrik direklerine yuva yapma ihtiyacı duymaz ve böylelikle leyleklerin popülasyonu artabilir” diye konuştu.

120 GÜNDEN FAZLA TÜRKİYE’DE KALIYORLAR

İlkbahar aylarından itibaren Afrika kıtasından kuzeye doğru yola çıkan leylekler, konaklama ve geçiş yeri haline gelen Türkiye’de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından Ağustos ayında dönüşe geçiyor.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-