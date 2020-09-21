Otobüs 5 lira mı olacak?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği son günlerde artan maliyetlerden dolayı kontak açamaz hale geldiklerini söylüyor. Her sektörde olduğu gibi taşımacılık sektörü de pandeminin etkisi altında kaldı. Ücretsiz taşımanın kendileri için bir yük olduğunu hiçbir özel sektörde ücretsiz hizmet olmadığını belirtiyorlar. Ocak 2021’den itibaren gazi ve şehit aileleri ile güvenlik güçleri hariç ücretsiz taşımaya son verme kararı da almışlar. Yapılan açıklamalarda ücretsiz taşımanın suistimal edildiği, artan maliyetlere rağmen yolcu tarifelerine zam yapılmadığı gibi sebeplerin kendilerini zorladığını belirtmişler. Bir çok konuda haklı olabilirler. Ama pandemi gibi bir süreçte böyle bir karar almanın yanlış olacağı kanaatindeyim.

Basın mensupları olarak bizlerde ücretsiz kullanım hakkına sahibiz. Buna rağmen ücretsiz kullanımın bazı kesimler tarafından suistimal edildiğinin biz de farkındayız ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini sürekli dile getirenlerdeniz.

Hatta bu suistimalin tepkisini şoförlerden biz dahi görüyoruz. Kartı okuttuğumuzda ücretsiz olduğunu gördüklerinde şoförlerden tepkiyi; söylenme, estagfurullah çekme şeklinde alıyoruz. Suistimalin önüne tam manası ile geçmek denetimleri sıkılaştırmak ile olur. Aksi takdirde ücretsiz ya da indrimli tarife olan bir alan her zamana suistimale açık olacaktır.

Tercih hakkı vatandaşın olsun

Eğer özel halk otobüsleri ücretsiz yolcu kabul etmeyecek ise Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü gün içerisinde kaldırdığı hatları tekrar hizmete sokması gerekiyor. Basın mensupları olarak bizler herhangi bir tartışma ve münakaşa olmaması için genelde özeli değil EGO’yu tercih ediyorduk. Ama bir çok hat ya özelleştirildi ya da özel hak otobüsleri o hatta daha çok kazanç sağlasın diye sadece iş giriş çıkış saatlerinde hizmet vermeye başladı.

Evinizden mesai başlangıç ya da bitiş saatleri dışında durağa gittiğiniz de birçok semtte sadece özel halk otobüsleri ile hizmet alabiliyorsunuz. Mecburen de kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bizler birer vatandaş olarak mecbur kalmak istemiyoruz, tercih hakkının bizde olmasını istiyoruz.

Eksi olarak yazılır

Bunun yanı sıra Ankara’da tam tarifenin 5 lira, öğrenci 3 lira, aktarma ise 2,5 lira olması talep ediliyor. Vatandaş için yüksek bir rakam. Özellikle 3 yıldır yapılmayan zammın geçen yıl ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın dönemine denk gelmesi, başkanın eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu.

Çünkü insanlar kaç yıldır zam yapılmadığını, zammın neden gerekli olduğunu ya da artan masrafları bilmez, bilmiyor da. İnsanlar zammı kimin yaptığına bakar. Eğer bu yıl da talep edilen şekilde zam gerçekleşirse bu olay Büyükşehir Belediyesinin hanesine eksi puan olarak yazılır. Herkesin ekonomik olarak zor günler geçirdiği şu günlerde daha makul talepler olmalıdır.