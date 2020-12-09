Yıllarca İslam ülkelerinde getirdikleri kendi değerleri ve sömürülerini hızlandıran insanlarla işlerini yürütüyorlar. Avrupa İslamsız bir Müslümanlık getirmek istiyorlar. Hıristiyanlığı yayma yerine Avrupa’da ortaya konan kendi sömürülerini (ekonomik, kültürel) devam ettirmek istiyorlar.

Avrupa’nın yıkılışını durduran, yine örnek alınsın istedikleri Avrupa merkezli sömürü dünyalarını kendi anlattıkları İslami yapılar oluşturmak istiyorlar.

Batı İslam ile mücadelesini iftiraya dayandırıyor. İslamla şimdiki mücadelesi Hıristiyanlık adına değil yıllarca oluşturdukları kültüre göre oluşturduğu hayat anlayışını hakim kılma ve ihraç etme adınadır.

Avrupa sırf İslam’a karşı değil genelde din karşıtlığıdır. İslam karşıtlığıdır. Avrupa, İslamsız bir Müslümanlık ihdas etme gayretindedir.

Savaşlar artık sömürdükleri emperyalist emellerini gerçekleştirdikleri İslam ülkelerinde değil Paris, Londra ve diğer Avrupa şehirlerindeki topluluklarla yapmaya çalışacaklardır.

Kur’an kaynaklı liderimiz, peygamberimizin örnek gösterdiği İslami yaşam tarzı yerine yıllarca İslam’ın kaynağından uzak hikaye ve hurafelere dayalı modeli örnek gösteriyorlar.

İslam ahlak yapısı güç kullanımından gönülden kabul edilmiş yaşama ve yaşatma üzerine kuruludur.

İslam’ın emperyalist hedefleri, insanları sömürme yoktur. Öldürme yoktur. Paylaşma, zekat, infak, yardımlaşma, verme ödülü Allah’tan beklenen sömürü çarklarına son veren bir yaşam tarzıdır. Müslümanlar gönüllülük esasına dayalı emperyalistlerin kamplarda aç açık bıraktıklarının yani insanın yanında yiyeceğini paylaşan, suyunu çıkaran, insan yerine koyan ‘İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ diye kabul edendir.

Son yıllarda dünyanın değişik yerlerinde kuruluşlarımızın, vakıflarımızın vs. gönüllülük esasına dayalı Allah rızası temelli gelişmeler boynu bükük mazlumların gönüllerini fethediyor.

Elinden tutulan Allah’tan mükafatını istediği mazlumlara, çaresizlere veren, gözyaşını silen gönül insanları, modern yeni gelen günlerin öncüleri olmuştur.

İnsanlar yaşasın, hür, adil, bir dünyada birlikte yaşamak için yolumuzu beklemekte, dualarından eksik etmemektedirler.

Ayrılığa düşmez bir ve beraber olursak, mazlumların hayalleri yıkılmamış olacaktır. Gelecek daha da güzel olacaktır İnşallah.