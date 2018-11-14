Oyuncu Gizem Karaca alkol içip içip etrafa rahatsız verdi, otelden atıldı

Türkiye'de gün geçmiyor ki bir ünlü rezaleti yaşanmasın. Arda Turan, Ahmet Kural, Sıla gibi isimlerin ardından şimdi de oyuncu Gizem Karaca, alkol alıp, etrafa rahatsızlık verince kaldığı otelden atılmasıyla gündemde.

Türkiye'de gün geçmiyor ki bir ünlü rezaleti yaşanmasın. Arda Turan, Ahmet Kural gibi isimlerin ardından şimdi de oyuncu Gizem Karaca, alkol alıp, etrafa rahatsızlık verince kaldığı otelden atılmasıyla gündemde.

Bir iki dizide rol alıp ünlüler kervanına katılan isimlerden Gizem Karaca adlı sözde oyuncu, başrolünü Ümit Kantarcılar’la paylaştığı ‘ Bizim Semtin Çocukları ’ filmi için Fethiye’de konakladığı otelde olay çıkardı.

Magazin medyasında yer alan haberlere göre Karaca, alkonün dozunu kaçırınca, otelin lobisinde bağırmaya başladı.

Otel görevlileri, oyuncuyu sakinleştirmek için araya girse de sonuç alınamadı, Karaca bağırmayı sürdürdü.

Bunun üzerine duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti.

Yine değişen birşey olmadığı gibi tartışma daha da büyüdü.

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği için oyuncu Gizem Karaca’dan, otelden ayrılmasını istedi.

Anlayacağınız Gizem Karaca otelden atıldı .

Oyuncunun, yaşananların ardından başka bir otele yerleştiği konuşuluyor.

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