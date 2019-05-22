  • BIST 85.310
  • Altın 248,291
  • Dolar 6,0466
  • Euro 6,7481
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl 9 aya kadar hapis istemi

Kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Oyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl 9 aya kadar hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor. 


YUMRUKLAMIŞ, TEKME ATMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ

Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.


ÜÇ POLİS MEMURU MÜŞTEKİ

Özgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edilen Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.


19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Polis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 


İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDI

Diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi. 

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "2023 yılında bambaşka bir Türkiye yaşıyor olacağız "22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:53
  • Eyüpsultan'ta inşaat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:52
  • Binali Yıldırım'dan Bağcılar'da esnaf ziyaretleri22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:51
  • Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:49
  • "Bizim yerimiz CHP'nin tam karşısıdır"22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:47
  • YSK'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:46
  • Kılıçdaroğlu'dan YSK'ya eleştiri22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:45
  • Şarköy açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:45
  • "11 bin personel alınacak "22 Mayıs 2019 Çarşamba 04:42
  • Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki22 Mayıs 2019 Çarşamba 04:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti